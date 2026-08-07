Liga MX: ¿De cuánto sería la oferta del AS Mónaco para llevarse a Erik Lira?

El futuro de Erik Lira continúa generando expectativa en el futbol mexicano. Después de su actuación con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2026, el mediocampista de Cruz Azul despertó interés fuera de la Liga MX y uno de los clubes que aparece con mayor fuerza como posible destino es el AS Mónaco de Francia.

El interés del conjunto de la Ligue 1 sería real y ya se habrían producido acercamientos para conocer las condiciones de una posible operación .

¿Cuánto ofrecería el AS Mónaco por Erik Lira?

Una de las principales interrogantes alrededor de la operación es precisamente el dinero. Diferentes reportes han colocado las cifras de una posible negociación entre los 6 y 8 millones de dólares.

Cruz Azul tendría como referencia una cantidad cercana a los 8 millones de dólares para permitir la salida del futbolista a Europa, además de buscar conservar un porcentaje de una futura venta. El interés de Mónaco se mantiene, pero el conjunto francés buscaría evitar entrar en una competencia de grandes cantidades por el mexicano.

Esto cobra relevancia debido a que Lira también habría despertado interés desde Emiratos Árabes Unidos, donde existen posibilidades económicas superiores a las que normalmente se manejan en operaciones de este tipo en Europa.

Fati elogia a Lira y habla de una posible llegada

Mientras las versiones sobre su futuro continúan, el propio Ansu Fati habló recientemente sobre Erik Lira. El atacante del Mónaco reconoció que siguió al mexicano durante la Copa del Mundo y destacó el nivel mostrado por el mediocampista.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de compartir vestidor con él, Fati consideró que Lira podría encajar en el conjunto francés, aunque dejó cualquier decisión en manos de las personas encargadas de analizar los posibles fichajes.

Sus declaraciones no significan que exista un acuerdo, pero sí evidencian que el desempeño del jugador de Cruz Azul llamó la atención incluso entre integrantes del equipo monegasco.

Sin nada por el momento

Por ahora, el escenario debe mantenerse como una posibilidad y no como una transferencia cerrada. No existe una oferta oficial confirmada públicamente por Mónaco, aunque los reportes coinciden en el interés por Lira.

Si el club francés decide avanzar, una propuesta cercana a los 8 millones de dólares, acompañada posiblemente de un porcentaje de una futura venta para Cruz Azul, podría convertirse en el punto de partida para concretar la salida del mediocampista mexicano rumbo a Europa.