Liga MX: ¡Dividen puntos en 'El Volcán'! Tigres rescata el empate ante Necaxa

Tigres y Necaxa repartieron unidades en el Estadio Universitario después de empatar 1-1 la noche de este sábado 5 de septiembre, dentro de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Los Rayos sorprendieron desde los primeros minutos y estuvieron cerca de construir una ventaja mayor, pero una intervención clave de Nahuel Guzmán y la posterior reacción felina permitieron que el conjunto regiomontano rescatara un punto frente a su afición.

Arranque interesante

El encuentro comenzó favorable para los visitantes. Apenas al minuto 11', Necaxa aprovechó un contragolpe para poner en aprietos a la defensa universitaria, Matías Espíndola sacó un remate dentro del área y, después del rebote, Owen González apareció para mandar el balón al fondo de las redes y establecer el 0-1. El gol obligó a Tigres a modificar su planteamiento y buscar con mayor insistencia el arco rival.

Nahuel Guzmán evita que Necaxa aumente su ventaja

Los Rayos tuvieron una oportunidad inmejorable para incrementar la diferencia cuando una mano dentro del área fue revisada por el VAR y terminó con la marcación de un penal. Sin embargo, Nahuel Guzmán volvió a convertirse en una de las figuras del cuadro felino, al detener el disparo de los hidrocálidos y mantener a su equipo con posibilidades de reaccionar antes del descanso.

La atajada resultó determinante, Tigres comenzó a tener mayor presencia ofensiva y finalmente encontró recompensa al minuto 40'. Después de un tiro de esquina, Rodrigo “Búfalo” Aguirre ganó por arriba y conectó un cabezazo para vencer al guardameta necaxista y colocar el 1-1 antes de que ambos equipos se marcharan a los vestidores.

Nada para nadie

El empate deja a ambos equipos todavía lejos de los puestos principales del Apertura 2026. Necaxa llegó a ocho unidades, mientras que Tigres alcanzó seis puntos, por lo que el resultado representa un avance limitado para dos conjuntos que necesitan comenzar a sumar victorias si quieren escalar posiciones conforme avance el campeonato.

La exigencia aumentará inmediatamente para los felinos, ya que su siguiente compromiso será nada menos que el Clásico Regio frente a Rayados de Monterrey, programado para el sábado 12 de septiembre en el Estadio BBVA.