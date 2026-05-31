Liga MX: ¿Edson Álvarez estaría llegando a Rayados tras el Mundial? Esto es lo que se sabe

El nombre de Edson Álvarez ha comenzado a sacudir el entorno de la Liga MX luego de que surgiera el rumor de una posible llegada a Rayados de Monterrey tras la Copa del Mundo de 2026.

¿Llegará a Rayados?

Todo comenzó cuando el periodista David Faitelson dejó entrever que Rayados tendría en la mira a Edson Álvarez como refuerzo para el proyecto encabezado por Matías Almeyda. Incluso, se mencionó que podría integrarse al equipo regiomontano después del Mundial, en lo que sería un movimiento de alto impacto para la liga mexicana.

No obstante, la situación escaló cuando el propio Faitelson reveló que el jugador mostró molestia ante estos comentarios, al punto de evitar contacto directo con él durante un evento con la Selección Mexicana.

Esta reacción dejó claro que el tema no solo es delicado, sino que también podría no estar tan avanzado como algunos reportes sugieren.

El presente de Edson

Actualmente, Álvarez se encuentra enfocado en su participación con la Selección Mexicana, priorizando su desempeño en el Mundial antes de tomar cualquier decisión sobre su futuro. De acuerdo con lo revelado, el mediocampista mantiene la intención de continuar en el futbol europeo, una meta que ha sido constante en su carrera.

Además, su situación a nivel de clubes no es del todo clara, lo que abre distintos escenarios, desde mantenerse en Europa hasta evaluar ofertas fuera del continente, incluyendo la Liga MX.

¿Realidad o simple especulación?

Aunque el rumor ilusiona a la afición de Monterrey, también existen versiones que enfrían la posibilidad, señalando que el fichaje no sería una prioridad inmediata para el club o que incluso no hay negociaciones formales en curso.

Un verano que puede cambiarlo todo

Lo cierto es que el verano de 2026 será determinante para el mediocampista mexicano. Un buen desempeño en la Copa del Mundo podría reactivar su valor en Europa y abrirle nuevas puertas en ligas de mayor exigencia.

Mientras tanto, en México, el simple hecho de vincular su nombre con Rayados ya ha generado expectativa. Pero, al menos por ahora, el posible regreso de Edson Álvarez a la Liga MX sigue siendo una historia en construcción.