Liga MX: Eduardo Brizio confiesa en vivo escandalosa ayuda arbitral a favor del América

El arbitraje en el futbol mexicano suma un nuevo capítulo de controversia tras las recientes declaraciones del excolegiado Eduardo Brizio Carter. Durante su participación en el podcast Gol Gana, el ex silbante admitió públicamente haber perjudicado a los Rayos del Necaxa al anularles una anotación legítima frente al Club América.

El incidente ocurrió durante un crucial encuentro de Liguilla, cuando el silbante invalidó la jugada del gol que habría sentenciado la eliminatoria de forma prematura a favor de la escuadra hidrocálida. Esta acción terminó favoreciendo directamente al conjunto azulcrema, reabriendo la histórica discusión sobre las decisiones arbitrales decisivas.

Rompe el silencio con polémica

Respecto al grave fallo cometido, Brizio asumió la responsabilidad absoluta de la jugada y relató textualmente la situación acontecida:

“Entonces anulé el gol y no era, yo tenía razón y me frustré mucho porque yo vi la jugada bien y le hice caso por menso. Yo tuve la culpa, no reparto culpas”.

Esta sorpresiva revelación contrasta de manera severa con la postura que el propio ex árbitro sostuvo previamente en múltiples espacios de la prensa deportiva. Brizio insistía categóricamente en que el beneficio arbitral hacia el América constituía únicamente una “leyenda urbana” promovida por los detractores del club de Coapa.

Genera movimiento entre los aficionados

El choque entre su postura pública y lo sucedido en la cancha resulta contundente para el escrutinio de la afición. Mientras defendía en micrófonos que ningún réferi recibía presiones o ventajas para favorecer a las Águilas, en la práctica consumó una pifia directa al dejarse llevar por la indicación errónea de su bandera.

A pesar de que el marcador global terminó favoreciendo al Necaxa en aquella eliminatoria, las palabras de Eduardo Brizio dejan al descubierto la fragilidad del juzgamiento deportivo en México. Su testimonio confirma cómo las equivocaciones personales pueden alterar momentos clave del juego, alimentando un debate histórico sobre el arbitraje profesional.