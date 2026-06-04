Liga MX: Efraín Juárez no seguiría en Pumas de acuerdo con John Sutcliffe

Los Pumas de la UNAM podrían enfrentar un nuevo cambio en su proyecto deportivo antes del inicio del próximo torneo.

De acuerdo con información difundida por el periodista de ESPN, John Sutcliffe, Efraín Juárez no continuaría al frente del conjunto universitario , una situación que ha generado sorpresa entre los aficionados debido a que el estratega llegó al club con la misión de construir un proyecto a mediano y largo plazo.

Un proyecto que generó expectativas

La llegada de Efraín Juárez a Pumas despertó ilusión entre gran parte de la afición universitaria. Su perfil, combinado con la experiencia adquirida y su conocimiento del futbol mexicano, lo convertían en una apuesta interesante para encabezar una renovación deportiva dentro de la institución.

Además, Juárez representaba una figura identificada con el futbol nacional y con una visión moderna del juego, aspectos que fueron valorados por la directiva al momento de integrarlo al proyecto. Sin embargo, diversos factores internos habrían complicado la continuidad del entrenador.

John Sutcliffe adelanta una posible salida

La información dada a conocer por John Sutcliffe apunta a que Efraín Juárez estaría viviendo sus últimos días como director técnico de Pumas . Aunque no se han revelado detalles oficiales sobre los motivos detrás de la decisión, la noticia ha provocado múltiples reacciones dentro del entorno universitario.

La situación resulta especialmente llamativa porque el club se encuentra en plena planeación deportiva rumbo al siguiente torneo, una etapa en la que normalmente se busca estabilidad para reforzar la plantilla y definir objetivos de cara a la nueva campaña.

Se esperan definiciones en los próximos días

Por ahora, la situación continúa en el terreno de la especulación, pero las declaraciones y reportes que han surgido en las últimas horas han colocado el nombre de Efraín Juárez en el centro de la conversación dentro de la Liga MX.