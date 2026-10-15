Liga MX: Efraín Juárez rompe el silencio, niega conflictos en Pumas y explica su adiós del club

Efraín Juárez habló por primera vez a profundidad sobre su salida de Pumas tras la final del Clausura 2026 y rechazó las versiones que durante meses apuntaron a una ruptura con la directiva universitaria. En entrevista con Claro Sports, el ahora entrenador del Győri ETO de Hungría aseguró que su salida fue una decisión personal y que, contrario a diversas especulaciones, el club pretendía darle continuidad al proyecto.

El estratega explicó que comunicó su postura directamente al presidente del club, Luis Raúl González, en una conversación frontal. “Hablé con mi presidente, lo miré a los ojos, le dije: ‘Oye, estoy pensando esta decisión’”, relató. Según Juárez, la dirigencia no estaba convencida de dejarlo marchar porque buscaba mantener el trabajo iniciado tras una campaña que llevó a los universitarios hasta la disputa por el título. “Realmente necesito tomarme un tiempo”, recordó haber expresado.

Afirma que no hubo ningún rompimiento

Uno de los puntos más sensibles de la entrevista fue su relación con Antonio Sancho. Durante meses circularon versiones de un supuesto conflicto entre ambos, algo que Juárez negó categóricamente. “Yo no tengo ningún problema con él ni con nadie”, afirmó, al recordar que incluso mantenían una relación cordial fuera del ámbito profesional y que las diferencias surgidas respondían a situaciones normales de futbol.

Sin embargo, reconoció que existe una situación que todavía le provoca tristeza. “Al día de hoy nunca me ha sonado el teléfono de Toño Sancho y yo no hice nada”, declaró. El técnico aseguró tener la conciencia tranquila y expresó su deseo de que eventualmente ambos puedan encontrarse para aclarar cualquier malentendido surgido tras su partida.

Tunde las críticas negativas

Juárez también lanzó una crítica indirecta a la narrativa construida alrededor de su salida. “Se dijeron muchas cosas, muchísimas especulaciones y, la verdad, tonterías”, señaló. El entrenador sostuvo que todavía recibe mensajes relacionados con versiones que lo colocaban enfrentado con integrantes de la estructura deportiva auriazul, algo que considera alejado de la realidad.

Al hacer balance de su gestión, recordó que dejó a Pumas como líder general, con registro histórico de puntos para el club en torneos cortos, además de la mejor ofensiva y la segunda mejor defensiva del campeonato. Aunque admitió que sigue dolido por haber perdido la final ante Cruz Azul, insistió en que su decisión respondió al deseo de probarse en un entorno distinto, lejos de cualquier conflicto con la institución que considera su casa.