Liga MX: El América contempla el fichaje bomba del austríaco David Alaba en el Apertura 2026

El mercado de transferencias de la Liga MX vive momentos de intensa actividad ante el inminente cierre del periodo de pases para el Apertura 2026. En este escenario, trascendió que el Club América analiza la posibilidad real de incorporar al experimentado defensor austríaco David Alaba. El futbolista de 34 años se encuentra libre tras concluir su etapa con el Real Madrid de España.

La información, revelada por el periodista Matteo Moretto y difundida en medios europeos, señala que el entorno del jugador ofreció sus servicios a la directiva azulcrema. Las Águilas buscan urgentemente apuntalar su zaga central tras la venta del uruguayo Sebastián Cáceres al Celta de Vigo, dejando una vacante clave en la estructura defensiva del conjunto americanista.

Una estrella internacional, ¿a Coapa?

Con una trayectoria brillante en Europa que abarca campeonatos en el Bayern Múnich, LaLiga y la UEFA Champions League con el Madrid, Alaba aportaría una jerarquía indiscutible. Debido a su condición de agente libre, el cuadro mexicano no requeriría pagar costo por traspaso, lo que convierte la operación en una oportunidad sumamente atractiva.

No obstante, el gran obstáculo de la transacción radica en las elevadas pretensiones salariales del zurdo, cuyo sueldo supera los márgenes habituales de la liga mexicana. Cabe resaltar que, previo a sonar para Coapa, Alaba fue vinculado con clubes como Manchester United, Lazio, Roma e Inter de Milán sin concretar ningún acuerdo contractual.

Las Águilas están tomando vuelo

Este posible fichaje bomba ocurre en un mercado muy activo para las Águilas, tras registrar altas previas como Miguel Ángel Borja, Edwin Cerrillo, Óscar Perea, Carlos Álvarez e Iván Tona. A pesar de tales refuerzos, la plana mayor americanista evalúa un esfuerzo definitivo por un central estelar capaz de marcar una diferencia abismal en el plantel.

Con el reloj marcando el límite oficial de registros en el fútbol mexicano, la directiva de Coapa estudia meticulosamente la viabilidad financiera de la negociación. En caso de llegar a un acuerdo, la contratación de David Alaba se convertiría en uno de los movimientos más mediáticos e históricos en la historia reciente de la Liga MX.