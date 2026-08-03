Liga MX: El América hace oficial la llegada de Edwin Cerrillo para el Torneo Apertura 2026

El Club América hizo oficial la incorporación del mediocampista mexicoestadounidense Edwin Cerrillo como su segundo refuerzo para encarar el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Procedente del LA Galaxy de la Major League Soccer, el pivote aterriza en el nido de Coapa mediante una transferencia definitiva para ponerse a las órdenes del estratega uruguayo Guillermo Almada.

¿Quién es la nueva contratación de las Águilas?

Nacido en Waco, Texas, el futbolista de 25 años ostenta la doble nacionalidad. Cerrillo se formó deportivamente en la cantera del FC Dallas antes de consolidarse en el cuadro angelino, sumando además experiencia en selecciones juveniles de Estados Unidos Sub-20 y Sub-23. Destaca en la cancha por su rigor táctico, despliegue físico y sobriedad al distribuir el balón.

Su contratación responde directamente a la necesidad de reestructurar la zona medular azulcrema. Cerrillo llega para cubrir la vacante en el medio de contención, sector que quedó mermado tras las bajas de Rodrigo Dourado y Jonathan dos Santos. La directiva apostó por su perfil destructivo para brindar equilibrio defensivo al sistema diseñado por el cuerpo técnico.

¿Qué dorsal usará?

Respecto a su indumentaria, el mediocampista utilizó habitualmente el dorsal 6 durante sus mejores campañas en la MLS, compartiendo historia con el número 20. En Coapa asumirá la enorme responsabilidad de portar la camiseta destinada al eje del campo para comandar la recuperación de pelota, marcando un paso firme en su consolidación dentro del balompié profesional.

Buscan reforzarse de cara al A2026

Con esta operación, las Águilas aseguran su segundo fichaje confirmado para el certamen estival, sumándose a la contratación previa del joven delantero colombiano Óscar Perea. La cúpula americanista busca fortalecer el fondo de armario para encarar la exigente agenda del club, la cual incluye la competencia por el título de liga y la participación en la Leagues Cup.

El volante superó sin contratiempos los exámenes médicos y físicos de rutina antes de plasmar su firma contractual con la institución. Cerrillo ya realiza trabajos de pretemporada a la par del grupo en Coapa, completamente listo para pelear un puesto titular y afrontar su primera vivencia en la Primera División del fútbol mexicano.