Liga MX: El Club América rendirá homenaje a Guillermo Ochoa en la Jornada 14 del Apertura 2026

El Club América confirmó de manera oficial la realización de un homenaje institucional para el guardameta Guillermo Ochoa. El evento protocolario se llevará a cabo el próximo domingo 25 de octubre de 2026, a las 19:00 horas, en la cancha del Estadio Banorte, durante el partido ante Pachuca correspondiente a la Jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

De acuerdo con la directiva azulcrema, la ceremonia incluirá la entrega formal de un reconocimiento sobre el césped, donde el exarquero recibirá el aplauso de la afición y el respaldo de los futbolistas del plantel actual. La iniciativa se enmarca en las celebraciones por el 110 aniversario del club y descarta participación deportiva activa, pues Ochoa no está registrado en la Liga MX.

El adiós a un grande de la portería

Surgido de la cantera de Coapa, Ochoa debutó en la Primera División el 15 de febrero de 2004 bajo la dirección técnica de Leo Beenhakker. En su primera etapa en la institución (2004-2011), conquistó los títulos del Torneo Clausura 2005, el Campeón de Campeones 2005, la Copa de Campeones de la Concacaf 2006 y el certamen InterLiga 2008.

Posteriormente, se convirtió en el primer portero mexicano en emigrar al futbol europeo en 2011 tras aterrizar en el AC Ajaccio francés, para después regresar al nido entre 2019 y 2022. En total, acumuló 424 partidos oficiales defendiendo la portería crema, marca histórica que lo consagra como el guardameta con mayor número de apariciones disputadas en los registros del club.

Este tributo sucede al reconocimiento otorgado previamente por la Selección Mexicana en Los Ángeles, derivado de su retiro del futbol profesional anunciado en julio de 2026. Con presencia en seis convocatorias mundialistas con el representativo nacional, el arquero regresa a su casa para recibir la distinción definitiva ante los seguidores del conjunto americanista.