Liga MX: El duranguense Diego Campillo recibe diagnóstico médico tras sufrir lesión en Chivas

El zaguero originario de Durango, Diego Campillo, futbolista del Club Deportivo Guadalajara, encendió las alarmas de la institución tras verse obligado a abandonar por lesión el Clásico Tapatío frente al Atlas, encuentro correspondiente a la jornada once del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX que se disputó en el Estadio Jalisco.

El defensor mexicano debió retirarse durante el medio tiempo del partido al manifestar un intenso malestar en el pie derecho, teniendo que abandonar la cancha con el auxilio del personal médico y sin la capacidad de colocar peso o apoyo directo sobre la extremidad afectada.

¿Cuál es el diagnóstico médico del duranguense?

La preocupación en el Rebaño Sagrado fue máxima debido al antecedente del Torneo Apertura 2025, certamen en el cual Campillo padeció una fractura del quinto metatarsiano en el pie izquierdo, también durante un enfrentamiento contra el conjunto rojinegro, dolencia que lo alejó de las canchas por tres meses.

Para fortuna del cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito, las primeras radiografías descartaron categóricamente una nueva lesión ósea en el quinto metatarsiano del pie derecho, evitando que el canterano fuera sometido a una cirugía y a un proceso de rehabilitación prolongado de tres a cuatro meses.

Buscan evitar una recaída

El área médica de las Chivas realizará estudios de imagenología complementarios para descartar o determinar el grado de compromiso en los ligamentos o tejidos musculares, análisis que requiere aguardar a que la inflamación en la zona afectada disminuya en su totalidad durante los próximos días.

Aunque el futbolista evitó perderse el resto del campeonato, quedará al margen de la convocatoria para el próximo partido oficial de Chivas, permitiendo que complete su recuperación clínica sin comprometer su integridad física antes de reinstalarse bajo las órdenes de la escuadra tapatía.