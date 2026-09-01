Liga MX: El joven Patricio Salas deja al Club América para emigrar al FC Famalicão portugués

El delantero mexicano Patricio Salas concretó su incorporación formal al FC Famalicão de la Primeira Liga de Portugal. Tras negociaciones en el mercado de pases, el atacante canterano del Club América emprende el salto al balompié europeo mediante una cesión por una temporada con opción de compra, buscando la regularidad futbolística que no lograba consolidar en el primer equipo azulcrema.

La gestión directa del entrenador uruguayo Guillermo Almada resultó un factor clave para destrabar la transacción internacional. Almada recomendó al juvenil azteca ante la directiva lusitana, encabezada por el inversionista Idan Ofer, argumentando que las aptitudes del centrodelantero encajaban en el proyecto deportivo de la escuadra europea y requerían un contexto propicio para acelerar su desarrollo profesional.

Un diamante en bruto nacido en Coapa

A sus 22 años, Patricio Salas es un rematador de área formado en las fuerzas básicas de Coapa y con recorrido en la Selección Mexicana Sub-20. Durante su estancia en el primer equipo de las Águilas, el atacante registró 12 apariciones oficiales en Liga MX, acumulando 385 minutos disputados y una anotación en el máximo circuito.

No obstante, su rendimiento más notable aconteció en la categoría Sub-23 azulcrema, donde sumó 14 goles y tres asistencias en 34 partidos. Estas cifras reflejaron su contundencia de cara al marco, juego aéreo y capacidad operativa a espaldas de la zaga, aspectos seguidos minuciosamente por el área de inteligencia deportiva portuguesa para concretar la operación.

Espera consolidarse en el balompié lusitano

Respecto al apartado económico, el acuerdo se pactó bajo un préstamo correspondiente al ciclo 2026/2027 sin obligación fija de adquisición al concluir la campaña. Asimismo, la valuación de mercado del artillero azteca alcanza los 4.00 millones de euros según la plataforma Transfermarkt, lo que sustenta el valor asignado a la opción de compra estipulada en el contrato.

Con solo 32 minutos disputados en el inicio del Apertura 2026, Salas viaja a Portugal para integrarse de inmediato al primer equipo del FC Famalicão. Su incursión en la Primeira Liga representa una sólida plataforma de crecimiento, orientada a consolidar su carrera profesional en una vitrina altamente competitiva del fútbol europeo.