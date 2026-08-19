Liga MX: Emilio Azcárraga se declara a favor del ascenso, pero exige viabilidad económica

El empresario mexicano Emilio Azcárraga Jean, propietario del Club América, fijó postura oficial sobre el regreso del sistema de movilidad deportiva en el futbol nacional. Durante una entrevista concedida al programa Línea de 4 de la cadena TUDN, el directivo declaró de forma contundente: “Yo estoy a favor del ascenso y descenso... competitivamente es importante para no estar cómodo”.

Las palabras del máximo dirigente azulcrema surgieron en un contexto de amplio debate generado por los reglamentos de competencia aprobados por la Federación Mexicana de Futbol y las protestas de jugadores de la división de plata. En la conversación conducida por el periodista Francisco Javier González, Azcárraga abordó los factores económicos y estructurales que hoy impiden el restablecimiento inmediato del formato tradicional.

Busca parecerse al futbol europeo

Al analizar las comparaciones habituales con ligas europeas como las de España, Inglaterra o Portugal, el empresario puntualizó las notables diferencias de mercado: “Ahí tienes una Segunda División muy sólida, es un negocio y hay una inversión muy grande que cada uno de los equipos hace en jugadores, en instalaciones, en estadio”, argumentó para explicar por qué en México el modelo resulta inviable actualmente.

Azcárraga profundizó en la fragilidad comercial de la división inferior y el impacto que sufre un club al perder la categoría: “Como todos somos parte del ecosistema, entran los medios: ¿cuánto valen derechos de esa liga que le dan un viabilidad económica a ese equipo que está ahí?; esa viabilidad económica es bien difícil para abajo y para arriba”, expresó sobre el entorno del balompié.

Asimismo, el dueño de las Águilas destacó el papel clave de los procesos de certificación de campos de entrenamiento e infraestructura deportiva. El directivo insistió en que debe trabajarse de forma conjunta entre clubes, patrocinadores y liga para asegurar recintos acordes a la Primera División antes de reactivar los ascensos deportivos en el circuito profesional.

Finalmente, Azcárraga concluyó reafirmando que apoya la vuelta de la competencia abierta para evitar el acomodamiento de las instituciones. Sin embargo, aclaró que la medida solo será factible cuando se construya una estrategia funcional con bases financieras sostenibles que garantice la estabilidad operativa tanto de los conjuntos ascendidos como de los que desciendan en el balompié mexicano.