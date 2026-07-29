Liga MX: 'En Guadalajara se me quitaron las ganas de jugar', Chicharito ataca duro a Chivas

La relación entre Javier "Chicharito" Hernández y el Club Deportivo Guadalajara concluyó entre chispas y distanciamiento. Durante la presentación con su nuevo equipo, el Atlético Dallas, el delantero desató una fuerte polémica al cuestionar su segundo ciclo en el Rebaño Sagrado, afirmando que en el entorno tapatío perdió el deseo de continuar compitiendo dentro del terreno de juego.

Frente a la prensa, el atacante fue tajante sobre el desgaste emocional vivido en Jalisco. Hernández declaró de forma textual:

“Me han devuelto las ganas de jugar. Estaba pensando si me iba a retirar o no, porque así terminé en Guadalajara: sin ganas de querer jugar futbol. La manera en la que me han tratado aquí no la tuve allá”, dejando al descubierto marcadas diferencias con la directiva rojiblanca.

¿Cómo le fue a 'Chicharito' en su última etapa con Chivas?

Esta última etapa de "Chicharito" en Chivas distó mucho de los gloriosos pasajes de su juventud. Tras volver a inicios de 2024 entre ovaciones masivas, el artillero sufrió recurrentes lesiones físicas y falta de ritmo. En cuatro torneos disputados, su rendimiento fue discreto al registrar menos de cinco goles oficiales, alejándolo de la versión estelar que prometía la directiva.

El rompimiento absoluto ocurrió a fines de 2025 durante la liguilla. En cuartos de final ante Cruz Azul, el delantero falló un penal clave en los minutos de compensación, sellando la eliminación tapatía. Sumado a ello, desacuerdos contractuales y roces extracancha enfriaron la relación institucional, provocando que la directiva optara por no extender su contrato y abrirle las puertas de salida.

Relación rota... ¿también con la afición?

Sus severas declaraciones encendieron la indignación de la afición tapatía. Cientos de fanáticos expresaron su descontento en redes sociales, recriminándole el elevado salario percibido y la nula autocrítica tras un paso empañado por ausencias. La marea rojiblanca consideró una ingratitud que responsabilizara al club cuando la institución lo respaldó pacientemente durante sus largas rehabilitaciones físicas.

Enrolado ahora en el balompié estadounidense a sus 38 años, Javier Hernández busca reconstruir su confianza y recuperar el entusiasmo por el juego. Sin embargo, su anhelado regreso al equipo que lo vio nacer quedará registrado como un episodio de expectativas rotas, donde las acusaciones finales terminaron por fracturar definitivamente la histórica devoción que le profesaba la tribuna tapatía.