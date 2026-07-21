Liga MX: equipo grande de Alemania busca a Gil Mora, ¿de quién se trata? Aquí te contamos

Gilberto Mora continúa llamando la atención de algunos de los clubes más importantes de Europa después de su participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

El joven mediocampista de Xolos de Tijuana habría despertado el interés una institución reconocida por desarrollar futbolistas jóvenes y proyectarlos hacia la élite internacional en Alemania.

¿Qué equipo lo busca?

De acuerdo con la información publicada, Borussia Dortmund quedó impresionado por la madurez y las condiciones futbolísticas que mostró Mora durante la Copa del Mundo.

El club alemán se ha convertido en uno de los destinos más atractivos para jugadores jóvenes que buscan dar el salto al futbol europeo. En sus filas han crecido figuras como Jude Bellingham, Jadon Sancho, Erling Haaland y Ousmane Dembélé, quienes posteriormente fueron transferidos por cantidades importantes.

Esa política deportiva podría encajar con el perfil de Gil Mora, quien ya cuenta con experiencia en la Liga MX y en la Selección Mexicana, pero todavía conserva un amplio margen de desarrollo. El vínculo fue revelado por Lothar Matthäus, histórico exjugador alemán, quien señaló que el conjunto de la Bundesliga sigue de cerca la evolución del mexicano.

Xolos habría blindado a Gil Mora

La posible operación no sería sencilla para Borussia Dortmund ni para cualquier otro equipo interesado. Diversos reportes señalan que Xolos de Tijuana habría colocado una cláusula de rescisión cercana a los 25 millones de dólares , cantidad que serviría como punto de partida para una negociación.

Mora renovó recientemente su contrato con el conjunto fronterizo hasta 2029, por lo que la institución mantiene el control de sus derechos y podría exigir una cifra elevada por uno de los talentos más importantes surgidos en los últimos años dentro del futbol mexicano.

Además, el jugador todavía es menor de edad. Las reglas de la FIFA restringen los traspasos internacionales de futbolistas menores de 18 años, salvo excepciones específicas, por lo que una eventual llegada a Alemania tendría que esperar hasta que cumpla la mayoría de edad o hasta que se configure alguno de los supuestos permitidos.

No es el único club pendiente de Mora

Borussia Dortmund se suma a una lista de instituciones europeas que han sido relacionadas con el juvenil de Xolos. En semanas recientes también se ha mencionado el seguimiento de clubes de Inglaterra y España, aunque hasta el momento ninguna negociación ha sido confirmada oficialmente.

Por ahora no se ha informado sobre una oferta formal, por lo que el escenario se mantiene como un seguimiento y una posible apuesta a futuro por parte del cuadro aurinegro.

Por ahora, Gil Mora continuará ligado a Xolos mientras Borussia Dortmund evalúa su evolución. La posibilidad de llegar a uno de los clubes más importantes de Alemania aparece como una alternativa atractiva, pero todavía se encuentra en una etapa inicial y sin una oferta formal anunciada.