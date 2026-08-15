Liga MX: Erik Lira pondría de su propio bolsillo para salir de Cruz Azul e ir al AS Mónaco

El sueño europeo de Erik Lira entra en su fase más crítica. Tras su participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, el AS Mónaco presentó una oferta formal a Cruz Azul para fichar al mediocampista de 26 años, marcando el avance más concreto en las negociaciones.

Lira busca irse sí o sí al Viejo Continente

Sin embargo, la directiva encabezada por Iván Alonso rechazó la primera propuesta del conjunto francés por considerarla baja. En La Noria fijaron la postura de no dejar salir a su capitán por menos de ocho millones de dólares, exigiendo además conservar un porcentaje de sus derechos económicos.

Ante esta traba, la voluntad de Lira por dar el salto a la Ligue 1 es total. Fuentes cercanas confirman que el contención estaría dispuesto a poner dinero de su propio bolsillo y sacrificar pretensiones financieras para amortiguar la diferencia y destrabar definitivamente el traspaso hacia el Principado.

La determinación del futbolista queda respaldada por sus hechos: recientemente declinó una oferta multimillonaria del Al-Jazira de los Emiratos Árabes Unidos. Lira reiteró a la cúpula celeste que su única prioridad deportiva en este mercado de verano es competir en la élite del futbol europeo.

El Principado no desiste en Lira

Por su parte, la directiva monegasca, impulsada por las gestiones de Carlos Aviña, mantiene las conversaciones activas. No obstante, el Mónaco debe resolver un tema reglamentario y liberar un cupo de extracomunitario, condición que se cumplirá con la salida inminente del delantero estadounidense Folarin Balogun.

Con el cierre del mercado europeo pactado para el 1 de septiembre, las próximas horas serán decisivas. Cruz Azul evalúa flexibilizar sus pretensiones económicas, mientras Lira presiona al máximo para convertir el interés del Mónaco en su pasaporte definitivo hacia el balompié de Europa.