Liga MX: ¡Está de vuelta! Xolos gana en casa con gol de 'Morita'

Gilberto Mora necesitó pocos minutos sobre el terreno de juego para convertirse en la figura de Xolos de Tijuana, al provocar y convertir el penalti con el que el conjunto fronterizo derrotó 1-0 al León en la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El juvenil mexicano comenzó el encuentro en el banquillo, pero ingresó durante la segunda mitad y cambió el rumbo de un compromiso en el que León había tenido mayor control del balón y varias aproximaciones sobre la portería local.

León tuvo el balón

La Fiera asumió la iniciativa durante buena parte del primer tiempo y logró instalarse con frecuencia en terreno contrario . Sin embargo, el conjunto visitante tuvo dificultades para convertir su posesión en oportunidades claras frente a la portería de Tijuana.

Xolos resistió los mejores momentos del cuadro esmeralda y encontró la posibilidad de ponerse en ventaja antes del descanso.

Al minuto 44', el árbitro señaló una pena máxima favorable al conjunto fronterizo. Mourad El Ghezouani tomó la responsabilidad y sacó un remate potente desde los once pasos, pero el guardameta Óscar García soportó hasta el último instante y consiguió detener el disparo.

La falla mantuvo el marcador sin anotaciones y parecía representar una oportunidad desperdiciada para unos Xolos que no habían logrado controlar el encuentro.

Gil Mora cambió el partido

Sebastián Abreu buscó darle mayor dinamismo a la ofensiva con el ingreso de Gilberto Mora. La modificación tuvo un efecto inmediato, pues el mediocampista comenzó a encontrar espacios y a exigir a la defensa visitante.

El futbolista mexicano sacó un disparo potente que fue desviado con el brazo por Juan Guevara dentro del área, por lo que el cuerpo arbitral marcó el segundo penalti de la noche para los locales.

En esta ocasión, Mora tomó el balón y asumió la ejecución. El juvenil engañó por completo a Óscar García y mandó su remate al fondo de las redes para colocar el 1-0 al minuto 53'.

El gol representó su estreno en el Apertura 2026 y confirmó su importancia dentro del conjunto fronterizo, luego de haber comenzado el encuentro entre los suplentes.

Xolos conservó la ventaja

El silbatazo final confirmó el triunfo 1-0 para Xolos, que llegó a seis unidades después de ganar sus primeros dos compromisos del torneo. León, por su parte, se quedó sin puntos tras las dos primeras jornadas del Apertura 2026.