La Fase Regular del torneo Apertura 2026 llegó a su fin este domingo con los últimos partidos de la Jornada 17. Ahora comienza el camino hacia el título de la Liga MX.

Después de 17 fechas y con el liderato peleándose hasta el final de la campaña, la etapa de eliminación está a días de comenzar y ya no habrá más tabla general.

Chivas terminó colocándose como el mejor equipo del torneo, luego de sumar 33 puntos y así colocarse en el primer puesto de la clasificación al derrotar 1-0 a Cruz Azul, con quien disputó el liderato en Guadalajara.

Tres de los cuatro grandes del futbol mexicano terminaron en el podio de la clasificación. El Rebaño en primero, La Máquina en segundo y el América en el tercer lugar; los Pumas no alcanzaron ni los primeros ocho.

Los Bravos de Juárez fueron el peor equipo del certamen al sumar solamente 12 unidades. En su regreso a Primera División, el Atlante quedó penúltimo con 14 puntos, empatado con Necaxa, pero por la diferencia de goles culminó cerca del sótano.

Con la fase regular llegando a su fin, la Liguilla del Apertura 2026 ya también quedó definida.

Tabla general del Apertura 2026 tras la Jornada 17