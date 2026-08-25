Liga MX: Este es el emblemático número que usará Armando 'Hormiga' González con Olympiacos

El Olympiacos de Grecia oficializó el número que portará el delantero mexican Armando 'Hormiga' González. El atacante azteca conservará el dorsal 34 en la Superliga helénica, la misma cifra que utilizó durante su paso por las Chivas Rayadas del Guadalajara.

La elección de este dígito posee un importante valor sentimental para el jugador. El 34 representa el número con el que debutó en la Liga MX y constituye un homenaje a su padre, quien también vistió esa camiseta durante su trayectoria profesional.

Un nuevo reto, en el Viejo Continente

El traspaso de González hacia el balompié europeo se concretó tras intensas negociaciones. La escuadra griega acordó la compra del 90 por ciento de su carta por una cifra cercana a los 12 millones de dólares, distribuidos entre diez millones fijos y dos millones más en variables.

El delantero formado en la cantera rojiblanca decidió dar el salto continental a sus 23 años. La operación fue calificada por la directiva tapatía como un acuerdo benéfico para todas las partes, permitiendo al atacante cumplir el anhelado objetivo de competir en Europa.

El propio futbolista señaló que la propuesta deportiva pesó más que el aspecto económico al decidir. Su meta principal radica en ganar un lugar protagónico bajo la dirección técnica de José Luis Mendilibar y disputar torneos internacionales con el club más ganador del balompié griego.

González completó su registro ante la liga y se encuentra listo para sus primeros compromisos oficiales. La afición de El Pireo aguarda la presentación en cancha del artillero mexicano, quien buscará convertirse en la principal figura de ataque del cuadro albirrojo.