Liga MX: este nuevo ranking financiero ubica al torneo en el Top 10 fuera del Top 5 europeo

La Liga MX se ha consolidado en el octavo puesto de las ligas con mayor valor de mercado fuera del denominado 'Top 5' europeo. Con una cotización acumulada de mil 10 millones de euros en sus plantillas, el máximo circuito mexicano demuestra una solidez financiera relevante, compitiendo de manera directa con certámenes tradicionales y emergentes del continente americano, asiático y la periferia del balompié europeo.

En este escalafón global liderado por la EFL Championship inglesa (2,280 millones de euros), el Brasileirão (1,960 M€) y la Liga de Portugal (1,810 M€), el balompié mexicano mantiene un protagonismo sólido. La competencia azteca se ubica por detrás de la Superliga de Turquía (1,690 M€), la MLS (1,440 M€), la Eredivisie (1,280 M€) y la Saudi Pro League (1,240 M€), superando a la Liga Profesional de Argentina (992.3 M€) y a la Premier League de Rusia (980.9 M€).

Un sostén económico destacado

El impulso económico del certamen responde a la elevada cotización de sus clubes más prominentes. El Club Deportivo Guadalajara encabeza la tabla interna con una plantilla valuada en 108.73 millones de euros, seguido de cerca por el Club América con 101.15 millones de euros. La zona alta de la clasificación financiera la completan Cruz Azul (88.73 M€), Deportivo Toluca (88.50 M€), Tigres UANL (75.35 M€) y el Club de Fútbol Monterrey (74.43 M€).

En el plano individual, la revalorización de talentos jóvenes y referentes consolidados potencia el valor total del campeonato. Sobresale la joven promesa Gilberto Mora del Club Tijuana, cotizado en 20 millones de euros, una cifra equivalente a la de figuras internacionales como Thiago Almada de River Plate o Matvey Kislyak del CSKA de Moscú.

Destacan entre todos los equipos

Al contrastar los planteles mexicanos con el contexto internacional, América y Chivas superan la cotización de escuadras como Inter Miami (91.85 M€) y se aproximan a gigantes sudamericanos como River Plate (135.25 M€). Aunque instituciones europeas fuera del Top 5 como el FC Porto (451.3 M€) o Galatasaray (411.75 M€) poseen presupuestos superiores, la Liga MX exhibe una distribución de capital notablemente homogénea entre sus dieciocho competidores.

Esta estabilidad por encima de la barrera de los mil millones de euros confirma la solvencia operativa del fútbol mexicano. Mantenerse en este grupo selecto le otorga un margen de negociación sólido en el mercado global, consolidando su estatus entre las ligas más relevantes fuera de Europa.