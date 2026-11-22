Luego de la victoria (1-0) de las Chivas sobre el Cruz Azul, quedaron definidos los cuartos de final del Apertura 2026.

Antes de que el Rebaño y la Máquina se disputaron el liderato de la Liga MX, solamente está confirmado un cruce de la Liguilla.

Sin embargo, ahora todo está listo para que se lleve a cabo la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Definidos los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX

Chivas vs Pachuca

Cruz Azul vs León

América vs Monterrey

Atlas vs Toluca

El Rebaño de Gabriel Milito se quedó con el superliderato, gracias a la anotación de Efraín Álvarez en el estadio Akron.