Liga MX: estos son los cruces de cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2026
Luego de la victoria (1-0) de las Chivas sobre el Cruz Azul, quedaron definidos los cuartos de final del Apertura 2026.
Antes de que el Rebaño y la Máquina se disputaron el liderato de la Liga MX, solamente está confirmado un cruce de la Liguilla.
Sin embargo, ahora todo está listo para que se lleve a cabo la Fiesta Grande del futbol mexicano.
Definidos los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX
- Chivas vs Pachuca
- Cruz Azul vs León
- América vs Monterrey
- Atlas vs Toluca
El Rebaño de Gabriel Milito se quedó con el superliderato, gracias a la anotación de Efraín Álvarez en el estadio Akron.