Liga MX: estos son los jugadores que están lesionados para la Jornada 11

La Liga MX retomará la actividad este fin de semana con la Jornada 11 del Apertura 2026, luego de la pausa por la Fecha FIFA.

Sin embargo, varios equipos llegan con dudas y bajas por lesión justo cuando comienza una etapa importante del torneo, con la lucha por los primeros lugares y los puestos de clasificación cada vez más cerrada.

Entre los clubes que deberán revisar hasta último momento el estado físico de sus futbolistas aparecen Tigres, Chivas, Pumas y Cruz Azul , mientras que otros conjuntos aprovecharon el receso para recuperar piezas antes de regresar a competencia oficial.

El caso de Tigres

Los Tigres recibirán a Toluca en uno de los encuentros más atractivos de la fecha. Durante el parón, el cuadro regiomontano trabajó especialmente en la recuperación de futbolistas que arrastraban molestias, aunque todavía existen elementos cuya participación no está completamente asegurada.

Uno de los casos más delicados es Francisco Reyes, quien presenta una lesión en el tendón de Aquiles y apunta a permanecer fuera de actividad durante varios meses. A él se suma Vladimir Loroña, quien aparece como duda debido a una lesión en el muslo.

Por otro lado, el conjunto felino había colocado a Garza y Gómez entre los principales candidatos a reincorporarse durante la pausa, por lo que la situación podría mejorar antes del choque ante Toluca.

Chivas en problemas

El Guadalajara también ha tenido que trabajar con varios futbolistas en recuperación. Bryan González, Miguel Gómez y José Castillo viajaron recientemente con el plantel mientras continuaban con sus respectivos procesos de rehabilitación, mientras Miguel Tapias ya volvió a entrenar con el grupo.

Sin embargo, la principal preocupación para Gabriel Milito apareció durante la Fecha FIFA. Luis Romo sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda mientras estaba concentrado con la Selección Mexicana, por lo que regresó anticipadamente a Guadalajara.

Su presencia para el Clásico Tapatío ante Atlas es seria duda y diferentes reportes apuntan a que podría quedar fuera del encuentro.

Pumas y Cruz Azul tampoco llegan completos

Otro de los partidos destacados será el enfrentamiento entre Pumas y Cruz Azul en Ciudad Universitaria. En el cuadro auriazul, Sebastián Córdova permanece fuera debido a una lesión de ligamento cruzado , mientras que José Juan Macías presenta un problema en la rodilla que mantiene su regreso proyectado para finales de octubre.

Del lado de Cruz Azul, Amaury Morales aparece entre los futbolistas afectados por una lesión de rodilla, mientras Cristian Calderón se mantiene como duda por un golpe. Los reportes previos al encuentro también colocan a Álvaro Angulo entre los elementos cuya disponibilidad deberá revisarse antes del fin de semana.

La Jornada 11 arranca el viernes

Las actividades de esta semana comenzarán el viernes 9 de octubre y se extenderá hasta el domingo 11. Entre los encuentros destacan Tigres contra Toluca, Atlas frente a Chivas, América ante Monterrey y el duelo entre Pumas y Cruz Azul.