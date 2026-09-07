Liga MX: Estos son todos los nueve clubes mexicanos clasificados a la Concachampions 2027

La conclusión de la Leagues Cup definió la delegación completa de la Liga MX que competirá en la Liga de Campeones de la Concacaf. Por primera vez en la historia del certamen regional, el futbol mexicano contará con una cifra récord de nueve clubes calificados. Las plazas se distribuyeron oficialmente mediante los títulos de liga local, los subcampeonatos, la posición en la tabla general acumulada y los mejores rendimientos en el torneo binacional frente a la Major League Soccer.

Campeones y subcampeones, presentes

El cuadro de representantes mexicanos está encabezado por los monarcas de la competición local. El Deportivo Toluca aseguró su boleto internacional tras coronarse campeón en el Torneo Apertura 2025, mientras que Cruz Azul hizo lo propio al consagrarse monarca del Torneo Clausura 2026. Ambas escuadras ingresarán directamente con la etiqueta de sembrados principales, garantizando su presencia en la contienda internacional como los vigentes campeones y máximos referentes de la Primera División mexicana.

A la nómina de clasificados se integraron los dos subcampeones del año futbolístico en el país. Tigres UANL obtuvo su pase tras disputar la gran final del Torneo Apertura 2025, en tanto que Pumas UNAM selló su retorno al torneo continental al finalizar como subcampeón del Torneo Clausura 2026. Ambos clubes respaldaron su jerarquía y consistencia deportiva alcanzando las instancias definitivas en los dos torneos cortos correspondientes a la temporada local.

Los mejores del campeonato nacional

Por la vía del desempeño acumulado en la tabla general anual, tres instituciones históricas amarraron su boleto internacional. El Club América, las Chivas Rayadas del Guadalajara y el Club de Fútbol Pachuca consiguieron su lugar gracias a la alta cosecha de puntos durante las fases regulares de ambos torneos cortos, premiando la regularidad del rendimiento deportivo demostrado durante todo el ciclo competitivo del futbol mexicano.

La Leagues Cup también contó

Los dos últimos pases para México se otorgaron mediante la Leagues Cup. Rayados de Monterrey selló su clasificación tras avanzar hasta la gran final y quedarse con el subcampeonato del torneo binacional. Por su parte, el Club León amarró el noveno y último boleto disponible para la representación azteca tras imponerse al Club América en un disputado encuentro por el tercer lugar del certamen internacional.

Con la presencia confirmada de Cruz Azul, Toluca, Tigres, Pumas, América, Chivas, Pachuca, Monterrey y León, la Liga MX buscará reafirmar su hegemonía en la Concacaf. Esta histórica delegación de nueve clubes intentará conquistar el título regional para asegurar el valioso boleto hacia la Copa Intercontinental y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, consolidando el dominio del balompié mexicano en la zona.