Liga MX: Exportero de Santos y Atlas es procesado en Estados Unidos por tráfico de relojes falsos

La caída de un exfutbolista mexicano llegó este martes a los tribunales de Estados Unidos. Pedro Hernández Calderón, exportero con paso por Atlas, Santos Laguna y Necaxa, fue acusado formalmente por autoridades federales estadounidenses de participar en una red de tráfico de relojes de lujo falsificados con valor estimado de 5.4 millones de dólares si las piezas hubieran sido auténticas.

De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Sur de Texas, Hernández Calderón habría operado un negocio de importación y exportación utilizado para recibir mercancía apócrifa en Laredo, Texas, antes de distribuirla entre compradores en México. La investigación detectó múltiples envíos entre junio de 2025 y octubre de 2026.

Tenían tiempo investigándolo

El caso comenzó a tomar forma el pasado 5 de octubre, cuando autoridades decomisaron cuatro relojes falsificados en Anchorage, Alaska. El cargamento tenía como destino una bodega en Laredo, lo que derivó en una investigación conjunta que permitió rastrear la operación.

Según la denuncia penal, los investigadores reunieron fotografías, comunicaciones y registros de envío relacionados con la presunta red. Además, representantes de fabricantes de relojes de lujo analizaron las piezas aseguradas y confirmaron que se trataba de falsificaciones.

¿Cuánto tiempo pasaría tras las rejas?

El exguardameta de 45 años permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial. Las autoridades estadounidenses señalaron que, en caso de ser declarado culpable, podría recibir una condena de hasta 10 años de prisión federal y una multa de hasta dos millones de dólares. Por el momento, mantiene la presunción de inocencia.

Originario de Guadalajara, Hernández Calderón inició su carrera profesional con Delfines de Coatzacoalcos y posteriormente defendió las porterías de Santos Laguna, Atlas, Necaxa, Irapuato y otros clubes del futbol mexicano. Su etapa en Primera División incluyó 32 partidos oficiales, antes de poner fin a su trayectoria profesional en 2012.