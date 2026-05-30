Liga MX: fallece 'Billy Álvarez', expresidente de la Cooperativa Cruz Azul

El futbol mexicano se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Guillermo “Billy” Álvarez, exdirigente histórico de la Cooperativa Cruz Azul y figura clave en la estructura del club cementero durante más de tres décadas. Su muerte marca el cierre de un capítulo complejo dentro de la Liga MX, marcado tanto por logros deportivos como por polémicas fuera de la cancha.

Álvarez Cuevas estuvo al frente de la Cooperativa Cruz Azul desde finales de los años 80, consolidándose como uno de los dirigentes más influyentes en la historia del futbol mexicano. Bajo su gestión, el club vivió momentos importantes, aunque también una larga sequía de títulos de liga que se extendió por más de dos décadas. Su figura fue sinónimo de estabilidad institucional durante años, pero también de decisiones que generaron críticas constantes por parte de la afición.

Un legado marcado por la controversia

Más allá del terreno deportivo, la etapa de Billy Álvarez quedó profundamente marcada por problemas legales que estallaron en sus últimos años como directivo. A partir de 2019, comenzaron investigaciones en su contra por presunto desvío de recursos, lavado de dinero y delincuencia organizada, lo que derivó en una orden de aprehensión en 2020.

Durante varios años permaneció prófugo de la justicia, hasta que finalmente fue detenido en 2025 por autoridades federales en la Ciudad de México, acusado de encabezar una red de operaciones ilícitas dentro de la cooperativa. Este episodio marcó un antes y un después tanto en su vida personal como en la estructura de Cruz Azul, que atravesó una reconfiguración interna tras su salida.

Impacto en Cruz Azul y el futbol mexicano

La salida de Billy Álvarez abrió paso a una nueva etapa en la institución cementera. Apenas un año después, Cruz Azul logró romper su histórica sequía y se coronó campeón del Clausura 2021, poniendo fin a más de 23 años sin título de liga.

Sin embargo, el conflicto interno en la cooperativa y las disputas por el control de la organización dejaron secuelas importantes, tanto en el ámbito deportivo como empresarial. Durante años, la figura de Álvarez estuvo en el centro de un conflicto que incluso derivó en enfrentamientos entre grupos dentro de la institución.

Hoy, con su fallecimiento, se cierra una etapa que marcó profundamente la historia reciente de Cruz Azul. Para algunos, será recordado como un dirigente que sostuvo al club durante décadas; para otros, como el protagonista de una de las crisis más grandes en el futbol mexicano moderno.

Su legado, complejo y lleno de contrastes, quedará como parte fundamental de la narrativa de uno de los equipos más importantes del país.