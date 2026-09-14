Liga MX: FC Juárez firma el peor arranque histórico de torneos cortos con ocho derrotas al hilo

Los Bravos de FC Juárez consumaron una marca sumamente negativa en el torneo Apertura 2026 al registrar el peor arranque en la historia de la era de los torneos cortos de la Liga MX. Con cero puntos acumulados tras ocho jornadas disputadas, la escuadra fronteriza superó las marcas de planteles como Querétaro y Dorados de Sinaloa, sellando una crisis sin precedentes en el balompié nacional.

Crónica de una muerte anunciada

El calvario comenzó en la primera fecha con una dolorosa caída como local por 0-1 ante el Club Puebla, resultado que encendió las alarmas de inmediato. La tendencia negativa se acentuó en la jornada dos al sucumbir 1-0 durante su visita a las Chivas del Guadalajara, exhibiendo graves desatenciones defensivas y una alarmante falta de contundencia en el ataque.

La debacle definitiva de la primera etapa ocurrió en la tercera jornada, cuando cayeron goleados 1-5 en casa frente a los Pumas de la UNAM. Esta humillación provocó el despido fulminante del director técnico portugués Pedro Caixinha el 2 de agosto de 2026, tras cosechar tres descalabros al hilo y registrar un rendimiento insostenible para la directiva fronteriza.

La caída nunca se detuvo

Ante la vacante en el banquillo, la dirigencia apostó por encomendar el proyecto al estratega argentino Gustavo Lema. Sin embargo, el relevo en la dirección técnica no detuvo la inercia negativa. En la cuarta fecha sufrieron un estrepitoso 6-1 ante los Rayados de Monterrey, seguido de un ajustado traspié por 1-2 contra el Club América en la quinta fecha.

El hundimiento continuó durante las fechas seis y siete. El conjunto chihuahuense fue superado con autoridad 4-0 ante los Diablos Rojos del Toluca en el Nemesio Diez y posteriormente tropezó 0-2 en el Estadio Olímpico Benito Juárez frente a los Tuzos del Pachuca, ligando siete descalabros en fila e igualando la marca histórica negativa de la liga.

Último derrota en liga

La marca histórica se confirmó en la octava jornada al caer 2-1 frente a Santos Laguna en Torreón. Pese a adelantarse con un penal de Óscar Estupiñán, los locales remontaron el marcador, dejando a Juárez con cero unidades de 24 posibles, 23 goles en contra y tan solo cuatro a favor, consolidando un récord negro en el fútbol mexicano.