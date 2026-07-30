Liga MX Femenil: ¿A qué hora y por dónde ver el partido entre Cruz Azul y Atlas? Jornada 1

El torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA arranca este viernes 31 de julio con un enfrentamiento de alto voltaje entre Cruz Azul y Atlas. La competencia estrena una inédita estructura renovada de catorce jornadas regulares y división regional por grupos, donde ambas escuadras buscarán dar un golpe de autoridad inmediato en la jornada inaugural.

El escenario pactado para este choque inicial será el Estadio Centenario de Cuernavaca, inmueble donde retumbarán las emociones para hacer rodar la esférica. Las celestes fungirán como locales en suelo morelense con la encomienda firme de hacerse fuertes ante un cuadro tapatío urgido de revertir sus recientes actuaciones fuera de Guadalajara.

¿Cómo arriban ambos conjuntos a la justa?

La Máquina Celeste concretó una reestructuración profunda en su plantel con incorporaciones de alto perfil. Destaca la llegada de la guardameta Ofelia Solís, multicampeona con siete títulos de liga, además de la defensora Tanna Sánchez y la mediocampista Belén Cruz, contrataciones clave para suplir las múltiples bajas registradas durante la ventana estival.

Por su parte, las rojinegras fortalecieron sus filas con la atacante española Aitana Montoya, formada en las fuerzas básicas del Atlético de Madrid. El conjunto académico sumó también a Vasthy Delgado y Bibiana Quintos, integrando además a jóvenes promesas como Dayana Covarrubias y Karla López, procedentes de la categoría Sub-19.

Un duelo que promete acción ofensiva

Los antecedentes estadísticos anticipan un choque abierto y con alta cuota goleadora en el historial directo. En su último enfrentamiento oficial, disputado en febrero de 2026, las celestes se impusieron con un espectacular marcador de 6-4 sobre las tapatías, reflejando una marcada tendencia ofensiva en cada duelo entre ambas instituciones.

Atlas encara este debut tras finalizar en el último lugar de la tabla general en el Clausura 2026, mientras que Cruz Azul pretende hacer valer sus fichajes de jerarquía. La renovada identidad táctica de ambos proyectos pondrá a prueba su verdadero alcance futbolístico en noventa minutos que prometen emociones intensas sobre el terreno de juego.