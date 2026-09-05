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Liga MX Femenil: aficionados protagonizan pelea entre autoridades en el Pumas vs América

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y generaron diversas reacciones entre los seguidores de ambos clubes.

Liga MX Femenil: aficionados protagonizan pelea entre autoridades en el Pumas vs América

Liga MX Femenil: aficionados protagonizan pelea entre autoridades en el Pumas vs América

EMILIO BARRIENTOS
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Una nueva edición del Clásico Capitalino de la Liga MX Femenil quedó marcada por hechos ocurridos fuera del terreno de juego. 

Durante el enfrentamiento entre Pumas y América, disputado la noche del viernes 4 de septiembre en el Estadio Olímpico Universitario, dos aficionados fueron captados mientras protagonizaban un altercado con personal de seguridad, policías y elementos de Protección Civil.

¿Qué fue lo que pasó?

De acuerdo con los videos difundidos después del encuentro, uno de los involucrados, quien vestía una playera azul relacionada con el conjunto universitario, habría golpeado a un trabajador del estadio durante la confrontación.

Posteriormente, otro hombre también fue grabado mientras discutía y agredía a elementos policiales y de Protección Civil que se encontraban dentro de Ciudad Universitaria. Hasta ahora no se han dado a conocer públicamente las causas que originaron el enfrentamiento.



Otros aficionados tuvieron que intervenir


La situación se prolongó durante algunos instantes y obligó a otras personas presentes en las gradas a intervenir. En uno de los materiales difundidos se observa a una mujer con una playera del América intentando tranquilizar a uno de los involucrados, mientras otro hombre colaboró para alejarlos del personal de seguridad.


Finalmente, ambos sujetos fueron conducidos nuevamente hacia la zona de las tribunas y la confrontación dejó de escalar.


Hasta la mañana de este sábado, ni Pumas ni la Liga MX Femenil habían informado oficialmente sobre posibles sanciones o investigaciones derivadas de lo sucedido. Tampoco se han revelado las identidades de los aficionados involucrados ni se ha precisado si fueron retirados posteriormente del inmueble o si existió alguna acción adicional por parte de las autoridades.


El incidente volvió a colocar sobre la mesa el tema de la seguridad en los estadios y el comportamiento de algunos aficionados durante encuentros de alta rivalidad. Aunque el altercado fue contenido, las grabaciones difundidas en plataformas digitales terminaron convirtiéndose en uno de los temas más comentados alrededor de un partido que, dentro de la cancha, también tuvo emociones importantes.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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