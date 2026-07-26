Liga MX Femenil: América vence a Tigres en penaltis y conquista el Campeón de Campeonas 2026

En el Toyota Field de San Antonio, Texas, el Club América Femenil se proclamó monarca del Campeón de Campeonas 2026 tras vencer a Tigres en serie de penaltis. Las Águilas, flamantes campeonas del Clausura 2026, y las Amazonas, monarcas del Apertura 2025, disputaron este compromiso estelar para determinar al equipo supremo de la temporada en el fútbol mexicano.

Las Águilas se adelantaron, hasta que...

Desde el silbatazo inicial, el conjunto azulcrema tomó el control del esférico e impuso condiciones en el mediocampo. Al minuto 11, la atacante brasileña Geyse Ferreira desbordó con potencia por la banda izquierda superando a Myra Delgadillo para enviar una diagonal precisa que Irene Guerrero empujó hacia las redes, colocando el 1-0 parcial.

Las dirigidas por Ángel Villacampa sostuvieron la presión e intentaron ampliar la ventaja antes del descanso. Nancy Antonio estrelló un disparo de tiro libre en el travesaño al minuto 33, mientras que al 39' Montserrat Saldívar envió el balón al fondo, pero su anotación fue anulada por la árbitra tras la revisión del VAR por mano previa.

Para la parte complementaria, Tigres adelantó sus líneas buscando la portería rival ante unas Águilas enfocadas en resistir. Cuando la victoria capitalina parecía decretada en tiempo regular, al minuto 88 Stephany Mayor filtró un pase preciso para Diana Ordóñez, quien definió ante la salida de la guardameta marcando el 1-1 y forzando los penaltis.

Itzel Velasco, la heroina azulcrema

En la tanda desde los once pasos, la escuadra capitalina mostró temple para imponerse 4-3 gracias a las espectaculares atajadas de Itzel Velasco. Por el América convirtieron sus cobros Irene Guerrero, Scarlett Camberos, Gabriela García y Nancy Antonio, mientras que por las Amazonas resultaron determinantes las fallas de Stephany Mayor y Diana Ordóñez, asegurando la victoria definitiva para las de Coapa.

Con este triunfo, América Femenil levantó por primera vez en su historia el trofeo de Campeón de Campeonas. La consagración consuma un triplete histórico para la institución azulcrema en 2026, sumando esta presea a sus conquistas previas en la Liga MX Femenil y la Concacaf W Champions Cup.