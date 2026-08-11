Liga MX Femenil: así marcha la tabla general tras los espectaculares partidos de la fecha 2

La segunda jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil consolidó a Club América y Tigres UANL como las potencias del campeonato. Ambas escuadras lideran sus sectores con marca perfecta de seis puntos. Mientras las Águilas dominan el Grupo B ostentando un impresionante diferencial de goles, la parte alta del Grupo A exhibe un triple empate entre Tigres, Toluca y Monterrey, clubes que mantienen paso firme tras firmar su segundo triunfo consecutivo.

Batacazos que marcaron la jornada

El momento más impactante lo protagonizó el cuadro azulcrema tras propinar una histórica goleada de 10-0 a Cruz Azul, resultado que destrozó la diferencia de goles cementera y confirmó el demoledor ataque capitalino. Por su parte, las Amazonas mostraron jerarquía al remontar 2-1 a León a domicilio, al tiempo que Chivas firmó una sólida victoria 4-1 sobre Puebla, manteniéndose invicto con seis unidades en la persecución directa del liderazgo en el Grupo B.

¿Cómo les fue a los otros equipos?

En el Grupo A, Rayadas superó 3-1 a Atlante, Toluca doblegó 2-0 a FC Juárez y Santos Laguna sumó sus primeros tres puntos al vencer 2-1 a Querétaro. Con estos resultados, León, Atlante, Juárez, Santos y Cruz Azul se ubican en el bloque medio con tres unidades cada uno, mientras que Gallos Blancos queda relegado al fondo del sector sin cosechar puntos hasta el momento.

En el Grupo B, Pumas recompuso el camino tras derrotar 2-1 a Necaxa, mismo marcador con el que Atlético de San Luis superó a Tijuana para alcanzar tres puntos. En tanto, Pachuca y Atlas igualaron 1-1 para registrar su primera unidad del certamen, dejando a Xolas y Centellas en el sótano de la tabla general todavía sin sumar en el torneo.

La tabla de goleo individual está encabezada por la delantera felina Diana Ordóñez, quien suma cuatro anotaciones en dos partidos disputados, perseguida por Eugénie Le Sommer y Nina Nicosia. En el rubro de asistencias, futbolistas de América y Rayadas comandan la distribución ofensiva, impulsadas por las constantes llegadas por bandas que han destrozado las líneas defensivas rivales en este prometedor inicio de torneo.

En el marco, la guardameta americanista Sandra Paños se erige como la mejor arquera de la competencia, sosteniendo su portería imbatida durante 180 minutos. La solidez defensiva de Coapa se combina con un despliegue colectivo magistral, marcando la pauta competitiva rumbo a la tercera fecha de la Liga MX Femenil.