Liga MX Femenil: Atlante cesa a Nicolás Morales por polémicos comentarios en rueda de prensa

El Club Atlante Femenil hizo oficial la destitución de su director técnico, Nicolás Morales, tras disputar apenas ocho jornadas del Torneo Apertura 2026. La directiva azulgrana tomó la determinación de finalizar la relación laboral de forma inmediata, enmarcada en una severa polémica disciplinaria y mediática que rebasó el plano strictly deportivo.

El detonante ocurrió durante la conferencia posterior al triunfo 2-1 ante Querétaro. Cuestionado sobre el ataque rival, el estratega mexicano utilizó expresiones despectivas al referirse a las futbolistas contrarias como “delanteras de color”. La declaración provocó un inmediato rechazo en redes sociales, donde fue señalada por comentarios de carácter racista.

Polémica por partida doble

A esto se sumó la controversia sobre la jugadora Nailea Vidrio. En la misma comparecencia, Morales afirmó públicamente que la mediocampista lo “volvió loco” al no atender indicaciones tácticas antes de entrar al campo, justificando así los gritos e increpaciones que le dirigió desde la banca en los minutos finales.

Ante los hechos, la institución emitió un comunicado respaldando una identidad sustentada en valores, principios y respeto. Aunque la directiva agradeció formalmente el trabajo y profesionalismo del entrenador durante su permanencia, dejó claro que este tipo de incidentes resultaban incompatibles con la filosofía institucional del club azulgrana.

¿Quién será su reemplazo?

En el aspecto deportivo, el balance de Morales fue negativo, registrando apenas dos victorias y seis derrotas. Las inconsistencias tácticas y el desgaste interno en el vestidor aceleraron una destitución que terminó por concretarse tras la presión mediática generada por sus declaraciones ante la prensa.

Tras la destitución de Nicolás Morales, la dirigencia atlantista analiza opciones para reestructurar de forma inmediata el proyecto deportivo en la Liga MX Femenil. La opción más sólida contempla el interinato de Yeana Dávila, estratega de la categoría Sub-19, quien asumiría el mando del primer equipo de manera provisional.