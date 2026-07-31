Liga MX Femenil: Cruz Azul ruge en el Centenario con una voltereta espectacular sobre Atlas

Cruz Azul Femenil y Atlas Femenil inauguraron las acciones de la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil en las instalaciones del Estadio Centenario de Cuernavaca, Morelos. Ambos conjuntos disputaron este cotejo de debut con la encomienda de sumar sus primeros tres puntos del certamen, exponiendo planteamientos tácticos renovados sobre el terreno de juego.

Primer Tiempo

Las Rojinegras tomaron la iniciativa y dominaron el ritmo en los primeros minutos del cotejo. Al minuto 22, Maritza Maldonado envió un centro preciso al área que Renata Huerta remató con un disparo raso junto al poste izquierdo para vencer a la portera Melany Villeda, poniendo el 0-1 e imponiendo la ley del ex ante su antiguo club.

La reacción cementera llegó al minuto 36 tras una jugada generada por Daniela Calderón, quien asistió a Belén Cruz para que conectara un potente zurdazo cruzado desde el costado izquierdo del área, incrustando el balón en el ángulo superior de la portería defendida por Camila Vázquez para decretar la igualdad 1-1 previa al descanso intermedio.

Segundo Tiempo

En el segundo tiempo, el estratega Israel del Real adelantó líneas generando llegadas con disparos de Ana Martínez e Ivonne Gutiérrez, sumados al despliegue de Desiree Mendoza. Para refrescar el esquema, ingresó Valeria Valdez por Mendoza al minuto 76, mientras que al 81’ entraron María Montaño y Liliana Rodríguez por Lizbeth Ángeles y Mía León.

La constante insistencia local rindió dividendos al minuto 88 a través del balón parado. Belén Cruz ejecutó un cobro de tiro de esquina milimétrico hacia la posición de Daniela Calderón, quien se elevó y remató con un sólido frentazo dentro del área chica para colocar el 2-1 y consumar la remontada en el marcador.

Durante el tiempo de compensación, Daniela Calderón sufrió una infracción dentro del área rival y la jueza central señaló el penalti al minuto 94. Ana Martínez cobró desde los once pasos al 95’ con gran serenidad para sentenciar el 3-1 definitivo y sellar la primera victoria celeste en el naciente Apertura 2026.