Liga MX Femenil: Cruz Azul tomaría acciones legales contra 'Pláticas del Mal'

La polémica generada por los comentarios realizados en el programa “Pláticas del Mal” contra las jugadores del Cruz Azul Femenil podría llegar hasta instancias legales.

Y es que luego que el club cementero sacara un comunicado con la postura oficial y advirtiera que se reserva el derecho de iniciar procedimientos tanto civiles como penales.

¿Qué fue lo que sucedió?

El caso surgió después de la goleada 10-0 que América propinó a Cruz Azul Femenil, resultado que fue abordado por los integrantes del programa que es parte del canal de YouTube “Mike Máquina del Mal”.

Durante la conversación, algunas de las críticas hacia las futbolistas dejaron el terreno estrictamente deportivo e incluyeron expresiones que fueron señaladas como misóginas, sexistas y denigrantes.

La situación escaló rápidamente en redes sociales y provocó pronunciamientos no solamente de Cruz Azul, sino que también se sumaron de manera oficial la Liga MX Femenil y la Secretaría de las Mujeres , que rechazaron las expresiones dirigidas a las jugadoras y a la directora deportiva del conjunto celeste, María Fernanda Pons.

¿Qué acciones legales podría tomar Cruz Azul?

Por medio de un comunicado publicado el 17 de agosto, Cruz Azul señaló que las declaraciones realizadas en el programa podrían constituir un tipo de violencia contra las mujeres de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Ante ello, la institución informó que “se reserva el derecho de tomar las acciones legales correspondientes”, especificando que estas podrían ser tanto de carácter civil como penal para buscar que las conductas sean sancionadas conforme a derecho.

¿Qué dijeron los integrantes de ‘Pláticas del Mal’?

La controversia comenzó después de que los conductores del programa analizaran la derrota por 10-0 sufrida por Cruz Azul Femenil ante América.

Durante la emisión, en un principio Santiago Domínguez realizó cánticos ofensivos contra las jugadoras, luego argumentó que tras dicha actuación deberían de despedirlas, aunado a ello, sus comentarios mencionó que podrían trabajar en un “table dance”, además de otras expresiones relacionadas con labores domésticas y plataformas de contenido para adultos.

Liga MX Femenil y Secretaría de las Mujeres condenan

La Liga MX Femenil también emitió una postura en la que señaló que el futbol puede generar pasión, opiniones distintas y críticas, pero que estas no justifican la violencia, discriminación o expresiones que denigren a las mujeres.

Por su parte, la Secretaría de las Mujeres rechazó la sexualización y descalificación de las futbolistas, al señalar que este tipo de violencia no debe normalizarse en redes sociales ni en espacios de comunicación.

Hasta el momento, el comunicado del club plantea la posibilidad de emprender acciones legales y ofrece respaldo jurídico a las afectadas, por lo que corresponderá a la institución y a las propias integrantes determinar si el caso finalmente llega ante las autoridades correspondientes.