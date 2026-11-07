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Liga MX Femenil: definen fechas y horarios de cuartos de final; así se jugará la liguilla

Quedaron definidos los partidos de Cuartos de Final del torneo Apertura 2026

Liga MX Femenil: definen fechas y horarios de cuartos de final; así se jugará la liguilla

Liga MX Femenil: definen fechas y horarios de cuartos de final; así se jugará la liguilla

REDACCIÓN WEB - AGENCIAS
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La lucha por el título de la Liga MX Femenil entra en su etapa decisiva. Ocho equipos buscarán dar el primer golpe en los cuartos de final, que se disputarán del 10 al 15 de noviembre, con cuatro series a ida y vuelta para definir a las semifinalistas.

Así se jugarán los Cuartos de Final

Juegos de Ida

  • Pumas vs Tigres / 10 de noviembre / 19:00 horas
  • FC Juárez vs Chivas / 10 de noviembre / 21:00 horas
  • América vs Toluca / 11 de noviembre / 19:00 horas
  • Pachuca vs Rayadas / 11 de noviembre / 21:00 horas

Juegos de Vuelta

  • Tigres vs Pumas / 14 de noviembre / 17:00 horas
  • Chivas vs FC Juárez / 14 de noviembre / 21:00 horas
  • Rayadas vs Pachuca / 15 de noviembre / 19:00 horas
  • Toluca vs América / 15 de noviembre / 21:10 horas

Las eliminatorias quedarán resueltas el domingo 15 de noviembre, cuando se conozca a los cuatro equipos que seguirán en la pelea por el campeonato. Cada serie ofrece 180 minutos para imponer condiciones y mantener vivo el sueño de levantar el trofeo.

Escrito en: Liga Mx Femenil Apertura 2026 noviembre, 21:00, 19:00, cuartos

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