Liga MX Femenil: definen fechas y horarios de cuartos de final; así se jugará la liguilla

La lucha por el título de la Liga MX Femenil entra en su etapa decisiva. Ocho equipos buscarán dar el primer golpe en los cuartos de final, que se disputarán del 10 al 15 de noviembre, con cuatro series a ida y vuelta para definir a las semifinalistas.

Así se jugarán los Cuartos de Final

Juegos de Ida

Pumas vs Tigres / 10 de noviembre / 19:00 horas

FC Juárez vs Chivas / 10 de noviembre / 21:00 horas

América vs Toluca / 11 de noviembre / 19:00 horas

Pachuca vs Rayadas / 11 de noviembre / 21:00 horas

Juegos de Vuelta

Tigres vs Pumas / 14 de noviembre / 17:00 horas

Chivas vs FC Juárez / 14 de noviembre / 21:00 horas

Rayadas vs Pachuca / 15 de noviembre / 19:00 horas

Toluca vs América / 15 de noviembre / 21:10 horas

Las eliminatorias quedarán resueltas el domingo 15 de noviembre, cuando se conozca a los cuatro equipos que seguirán en la pelea por el campeonato. Cada serie ofrece 180 minutos para imponer condiciones y mantener vivo el sueño de levantar el trofeo.