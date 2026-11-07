Liga MX Femenil: definen fechas y horarios de cuartos de final; así se jugará la liguilla
La lucha por el título de la Liga MX Femenil entra en su etapa decisiva. Ocho equipos buscarán dar el primer golpe en los cuartos de final, que se disputarán del 10 al 15 de noviembre, con cuatro series a ida y vuelta para definir a las semifinalistas.
Así se jugarán los Cuartos de Final
Juegos de Ida
- Pumas vs Tigres / 10 de noviembre / 19:00 horas
- FC Juárez vs Chivas / 10 de noviembre / 21:00 horas
- América vs Toluca / 11 de noviembre / 19:00 horas
- Pachuca vs Rayadas / 11 de noviembre / 21:00 horas
Juegos de Vuelta
- Tigres vs Pumas / 14 de noviembre / 17:00 horas
- Chivas vs FC Juárez / 14 de noviembre / 21:00 horas
- Rayadas vs Pachuca / 15 de noviembre / 19:00 horas
- Toluca vs América / 15 de noviembre / 21:10 horas
Las eliminatorias quedarán resueltas el domingo 15 de noviembre, cuando se conozca a los cuatro equipos que seguirán en la pelea por el campeonato. Cada serie ofrece 180 minutos para imponer condiciones y mantener vivo el sueño de levantar el trofeo.