Liga MX Femenil: ¿dónde ver y a qué hora se juegan los cuartos de final este domingo 15 de noviembre?

Este domingo, el balompié femenil conocerá a sus últimas dos semifinalistas, después de que Pumas y Chivas firmaron su boleto a la siguiente instancia del torneo Apertura 2026.

Por un lado, América Femenil luchará en el Estadio Nemesio Diez para mantener el sueño de su bicampeonato. La serie cerrará en “El Infierno” por un tema de logística en el Estadio Banorte. Sin embargo, la escuadra azulcrema llegará con una cómoda ventaja de tres goles al partido de vuelta.

Razón por la Toluca deberá buscar una remontada histórica para mantenerse con vida en la Liguilla Femenil.

En la otra rama, las Rayadas de Monterrey recibirán a las Tuzas de Pachuca en el “Gigante de Acero”. Durante el primer capítulo de la serie, el equipo donde milita Charlyn Corral desaprovechó su localía y cayó ante las visitantes por la mínima.

La instancia de semifinales se definirá hoy, una vez que finalicen los partidos de vuelta en los Cuartos de Final del Apertura 2026.

¿Qué partidos de vuelta se jugarán, este domingo, en los Cuartos de Final de la Liguilla Femenil?

Domingo, 15 de noviembre