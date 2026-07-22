Liga MX Femenil: habría un cambio impactante en el formato para el Apertura 2026

La Liga MX Femenil se prepara para una de las modificaciones más importantes desde su creación en 2017, luego de que se anticipara un nuevo sistema de competencia para el Torneo Apertura 2026.

La presentación oficial del nuevo esquema está prevista para este jueves, cuando la liga dará a conocer la distribución de los grupos, los criterios de clasificación y los detalles operativos que marcarán el inicio de una nueva etapa en el futbol femenil mexicano.

¿Cuál será el cambio?

Durante los torneos recientes, los 18 equipos disputaban una fase regular bajo un sistema de todos contra todos y eran ordenados dentro de una sola tabla general.

Para el Apertura 2026, la propuesta contempla la creación de dos sectores con nueve clubes cada uno. El modelo tendría similitudes con el utilizado durante la Copa MX Femenil de 2017, competencia que antecedió al nacimiento formal de la liga profesional.

La división por grupos permitiría compactar el calendario y dar mayor relevancia a los enfrentamientos regionales, los clásicos y los partidos directos por la clasificación.

Aunque todavía falta el anuncio oficial, se espera que la nueva estructura también modifique la forma en la que los equipos consiguen su boleto a la Liguilla. La competencia mantendría dos fases finales por año futbolístico, por lo que seguiría coronándose a una campeona en cada semestre.

Buscan reducir viajes y jornadas dobles

Uno de los principales motivos detrás de la reestructuración es la exigencia física que enfrentaban las futbolistas bajo el formato anterior.

La cantidad de partidos, los viajes constantes y las jornadas dobles provocaban calendarios apretados para los planteles. Con la división por sectores, la liga pretende reducir los desplazamientos y otorgar mayores espacios de descanso entre cada compromiso.

La medida también busca mejorar la preparación de los clubes que participan en competencias internacionales , debido a que contarían con una programación menos saturada.

Además de cuidar la condición física de las jugadoras, el nuevo modelo pretende aumentar la competitividad durante la fase regular. Al existir menos partidos y una lucha separada por grupos, cada resultado podría adquirir mayor importancia dentro de la carrera por clasificar.

La Selección Mexicana también se beneficiaría

La modificación guarda relación con el calendario internacional y con los próximos objetivos de la Selección Mexicana Femenil.

Al reducir la carga del torneo y respetar con mayor precisión las Fechas FIFA, los clubes podrían liberar a sus futbolistas para concentraciones, campamentos y partidos internacionales sin afectar de manera considerable la actividad de la liga.

México tiene como uno de sus principales objetivos conseguir la clasificación a la Copa Mundial Femenil de Brasil 2027. El proceso también apunta hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, por lo que el cuerpo técnico nacional requerirá mayor tiempo de trabajo con las seleccionadas.

La liga buscaría adaptar su calendario para facilitar ese proceso y evitar que los compromisos de clubes coincidan con actividades importantes del representativo nacional.

¿Cuándo inicia el torneo?

El comienzo del Apertura 2026 está programado para el viernes 31 de julio, por lo que los equipos conocerán los detalles definitivos del formato a pocos días de disputar la primera jornada.

La distribución de los clubes, el número de partidos y el sistema de clasificación deberán quedar definidos durante la presentación oficial. Hasta entonces, la división en dos grupos forma parte del esquema adelantado para la nueva temporada.

El torneo marcará un cambio considerable para una competencia que durante sus primeros años utilizó diferentes formatos antes de consolidar la tabla general de 18 participantes.