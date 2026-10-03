Liga MX Femenil: la duranguense Celeste Guevara anota el gol de la victoria para Santos Laguna

La futbolista duranguense Celeste Guevara Ortega se convirtió en la protagonista del triunfo de Santos Laguna Femenil por 1-0 sobre Puebla, luego de marcar el único gol del encuentro correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil.

Durante el encuentro, las Guerreras encontraron una fuerte resistencia por parte del conjunto poblano. Después de una primera mitad sin anotaciones, Santos tuvo que recurrir a sus jugadoras de banca para intentar cambiar el desarrollo del compromiso.

Celeste Guevara respondió como revulsivo

Celeste Guevara comenzó el partido entre las suplentes, pero recibió la oportunidad de ingresar al terreno de juego al comienzo del segundo tiempo. La mediocampista duranguense sustituyó a Nayeli Díaz y terminó transformándose en la jugadora que resolvió el encuentro.

Cuando el empate sin goles parecía encaminarse al marcador definitivo, ante una mala salida de la arquera visitante, Guevara apareció dentro del área para realizar el remate que terminó en el fondo de la portería . La anotación llegó al minuto 85' y desató la celebración de las jugadoras y aficionados presentes en el TSM Corona.

Primer gol de la duranguense en el Apertura 2026

La anotación adquiere mayor relevancia al considerar los minutos que Celeste Guevara había recibido durante el torneo . De acuerdo con las estadísticas oficiales de la Liga MX Femenil, la mediocampista acumula tres partidos disputados y 48 minutos de actividad.

El tanto frente a Puebla fue su primero del Apertura 2026 y representó una muestra de efectividad para una jugadora que había contado con oportunidades limitadas. Guevara aprovechó su ingreso desde la banca y entregó una respuesta inmediata en un partido cerrado.

Ahora, la duranguense suma un nuevo momento importante en su trayectoria. Su aparición dentro del área y el gol conseguido en los minutos finales permitieron que las Guerreras se quedaran con una victoria valiosa como locales.