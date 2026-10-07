Liga MX Femenil: mediocampista mexicana emigrará a Italia, ¿de quién se trata?

El futbol femenil mexicano tendrá una nueva representante en Europa. Y es que recientemente, una mediocampista con pasado en Pumas, fue anunciada como nueva jugadora del Como 1907, equipo que compite en la Serie A Femenil de Italia, por lo que continuará su carrera nuevamente en el Viejo Continente.

¿De quién se trata?

Es nada más y nada menos que Silvana Flores, una futbolista de 24 años, quien no fue considerada por Universidad Nacional para el Apertura 2026 y se mantuvo entrenando por su cuenta mientras definía su siguiente destino.

Finalmente, el conjunto italiano decidió apostar por ella y concretó su incorporación, en lo que representa una nueva etapa internacional dentro de una trayectoria que ya incluye experiencia en Inglaterra y México.

Flores nació en Ontario, Canadá, y cuenta con nacionalidad mexicana, canadiense y británica. Su formación futbolística comenzó precisamente en Europa, donde pasó por las academias de Arsenal y Chelsea, antes de continuar su carrera con equipos como Reading, Tottenham e Ipswich Town .

Posteriormente llegó al futbol mexicano en 2022 para incorporarse a Rayadas de Monterrey. Más adelante también defendió las camisetas de Mazatlán, Pachuca y Pumas, acumulando experiencia en la Liga MX Femenil antes de concretar ahora su regreso al extranjero.

Una oportunidad histórica en Italia

La llegada de Silvana Flores al Como 1907 también tiene un componente histórico. Se convertirá en apenas la segunda futbolista de ascendencia mexicana en firmar con un club de la Serie A Femenil italiana , después de Estefanía Fuentes, quien llegó al Sassuolo en 2020.

Incluso, de conseguir minutos oficiales en la liga, Flores podría convertirse en la primera mexicana en disputar un partido de Serie A Femenil, ya que Fuentes únicamente tuvo participación en encuentros de copa durante su estancia en Italia.

El reporte de TUDN señala además que Flores firmará un contrato por tres años con el Como 1907, lo que refleja una apuesta de mediano plazo por parte de la institución italiana.