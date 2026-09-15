Liga MX Femenil: Pumas estaría cerca de fichar a defensora ghanesa, ¿de quién se trata?

Pumas Femenil estaría muy cerca de incorporar un refuerzo internacional para fortalecer su zona defensiva en pleno Apertura 2026.

De acuerdo con información de RÉCORD, la futbolista ghanesa se encuentra próxima a convertirse en nueva jugadora del conjunto universitario y viajaría a la Ciudad de México para integrarse al plantel auriazul.

El movimiento todavía estaría pendiente de hacerse oficial por parte de Pumas, aunque el reporte señala que fuentes cercanas a la jugadora confirmaron que su incorporación está encaminada.

¿De quién se trata?

La posible llegada de Portia Boakye llama la atención no solamente por su experiencia en distintos países, sino también porque se trata de una futbolista con recorrido internacional y presencia importante dentro de la selección de Ghana, donde ha sido capitana de las Black Queens.

Boakye nació en Acra, Ghana, y a lo largo de su carrera ha mostrado una importante capacidad para desempeñarse en diferentes posiciones.

Aunque actualmente es reconocida principalmente como defensora central y lateral, comenzó su trayectoria jugando más adelantada, como extremo y atacante . Con el paso del tiempo fue retrasando su posición hasta convertirse en una futbolista de perfil defensivo.

Su experiencia fuera de Ghana también es considerable. La futbolista ha tenido etapas en clubes de Turquía y Hungría, incluyendo al Trabzon İdmanocağı y al Ferencváros, antes de consolidarse durante varios años en el futbol sueco.

Pumas busca reforzar una defensa

El posible fichaje aparece en un momento importante para Pumas Femenil. El equipo universitario perdió recientemente a la defensora inglesa Leighanne Robe , quien dejó al conjunto pocas semanas después de haber llegado como refuerzo para regresar a Inglaterra y continuar su carrera con Charlton Athletic.

Ante esa salida, la incorporación de Boakye permitiría al club recuperar experiencia internacional en la última línea y sumar una futbolista que puede desempeñarse tanto como central como por uno de los costados.

Por ahora, el club todavía no ha realizado un anuncio oficial sobre Portia Boakye. Sin embargo, de concretarse el movimiento, las universitarias incorporarían a una jugadora con recorrido por Europa, África y selección nacional, además de una de las futbolistas ghanesas más experimentadas de su generación.