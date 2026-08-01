Liga MX: FIFA sanciona a Bravos de Juárez y le impide sumar refuerzos en el mercado actual

Bravos de Juárez amaneció este 1 de agosto de 2026 bajo una sanción directa de la FIFA: el club quedó inscrito en la Lista de Prohibición de Registros, lo que le impide registrar nuevos futbolistas de manera temporal e indefinida, según el organismo rector del futbol mundial.

¿Por qué la FIFA castigó a Juárez?

Hasta ahora, la FIFA no ha revelado el motivo específico que detonó el castigo. Las prohibiciones de este tipo suelen derivar de disputas financieras, incumplimientos contractuales o conflictos relacionados con transferencias internacionales, pero en el caso de Juárez no existe aún documentación pública que precise la causa. El organismo únicamente señala que la restricción permanecerá vigente “hasta nuevo aviso”.

El club fronterizo tampoco ha emitido un comunicado oficial. No hay postura institucional que explique si la sanción responde a un adeudo, a un litigio por derechos de formación o a alguna irregularidad administrativa. La ausencia de información mantiene en incertidumbre la planeación deportiva del equipo, que enfrenta el mercado de fichajes sin posibilidad de inscribir refuerzos.

¿Qué es la Lista de Prohibición de Registros?

La Lista de Prohibición de Registros es una herramienta pública de la FIFA que agrupa a clubes de todo el mundo impedidos de registrar jugadores por diversas infracciones. En años recientes, varios equipos mexicanos han aparecido en ella, incluidos Monterrey, Tijuana, Pumas, Atlas y Querétaro, casi siempre por conflictos de pago o disputas contractuales.

Para Juárez, no es un escenario desconocido. En 2024, el club también fue inhabilitado para fichar debido a un adeudo relacionado con transferencias o derechos de formación; aquella sanción fue levantada días después, una vez que el equipo comprobó el pago correspondiente. Ese antecedente alimenta la expectativa de que el problema actual pueda resolverse en un plazo corto, aunque no existe garantía.

Por ahora, Bravos permanece en pausa obligada. La duración del castigo dependerá de que el club cumpla con los requisitos establecidos por la FIFA para revocar la medida. Sin información oficial, el caso se mantiene abierto y bajo vigilancia, mientras la institución fronteriza intenta sostener su proyecto deportivo en medio de la restricción internacional.