Liga MX: ¿Gabriel Milito deja a las Chivas para dirigir a River Plate? Esto es lo que sabemos

El director técnico argentino Gabriel Milito desmintió categóricamente los rumores sobre un presunto interés de River Plate para concretar su incorporación al banquillo del conjunto bonaerense. Durante la conferencia de prensa previa al esperado debut del Guadalajara en la Leagues Cup, el estratega remarcó que mantiene un compromiso absoluto y profesional con el proyecto deportivo del club mexicano.

¿Qué dijo Milito sobre los rumores?

Las trascendidas especulaciones cobraron notable fuerza en territorio sudamericano tras el complicado inicio de temporada registrado por el equipo millonario bajo el mando de Eduardo Coudet. No obstante, el timonel del Rebaño Sagrado fue plenamente enfático al declarar que se encuentra completamente enfocado en cumplir los ambiciosos objetivos trazados junto con la plantilla y la directiva tapatía.

"Ya me conocen: tengo un compromiso muy grande con Chivas y estoy centrado únicamente en este club. Mi meta, junto a los futbolistas y dirigentes, es buscar un título; ese es mi único objetivo", afirmó categóricamente el técnico argentino, cerrando así las dudas generadas alrededor de su permanencia en la escuadra mexicana.

La afición del Rebaño "quedó ciscada"

La contundente postura del estratega adquiere un significado crucial dentro del entorno jalisciense debido al amargo antecedente registrado a finales de 2024 con Fernando Gago. En aquella oportunidad, tras negar públicamente acercamientos externos, Gago ejecutó su cláusula de salida para marcharse repentinamente a Boca Juniors, dejando seriamente fracturada la confianza de la afición rojiblanca.

Superadas las especulaciones mediáticas del mercado de fichajes, Milito puntualizó que el plantel afronta el certamen internacional con absoluta ilusión y la máxima responsabilidad intacta. El entrenador remarcó que, aunque resulta complejo garantizar resultados, la entrega incondicional y el esfuerzo sobre el terreno de juego están plenamente garantizados por todo el grupo.

Con estas oportunas declaraciones, Gabriel Milito despeja la incertidumbre extracancha y reafirma categóricamente la solidez del proyecto encabezado en Guadalajara. El estratega argentino prioriza la obtención de campeonatos locales y la trascendencia internacional, disipando cualquier distracción externa para enfocarse estrictamente en encaminar al conjunto tapatío hacia el éxito deportivo.