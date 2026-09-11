Liga MX: ¡Goleada a domicilio! Tuzos gana 3-0 al Atlante en el Estadio Banorte

Pachuca impuso condiciones desde la primera mitad y encaminó una victoria contundente por 3-0 sobre Atlante, en un encuentro donde los Tuzos aprovecharon sus oportunidades desde muy temprano y obligaron a los azulgranas a remar contracorriente durante prácticamente todo el compromiso.

El conjunto hidalguense apenas necesitó 12 minutos para abrir el marcador. Salomón Rondón se encargó de ejecutar un tiro libre desviado por la barrera y mandó el balón al fondo de las redes para poner el 0-1 y comenzar a inclinar el partido a favor de Pachuca.

Pachuca sentencia desde la primera mitad

El golpe inicial no frenó a los Tuzos, que apenas siete minutos más tarde ampliaron la diferencia. Al 19', Robert Kenedy sacó un disparo desde fuera del área que terminó convertido en el segundo tanto de la noche.

Atlante intentó responder con algunos acercamientos y tiros de esquina, aunque encontró dificultades para superar a la defensiva rival. Cuando parecía que los Potros podían acomodarse mejor en el terreno de juego, Pachuca volvió a hacerse presente en el marcador . Desafortunadamente, el conjunto de los Tuzos sufrió un cambio inesperado, y es que Kenedy, en un sprint en ofensiva, salió lesionado por una presunta lesión muscular.

Al 37', Oussama Idrissi apareció también con un remate desde fuera del área y colocó el 0-3, resultado con el que ambos equipos se marcharon al descanso.

Atlante buscó reaccionar

Para la segunda mitad, Atlante movió sus piezas con los ingresos de Luis Puente, José González, Juan Nicolás Carrera, Jairon Charcopa y Armando Escobar, buscando darle mayor profundidad a su ataque.

Los azulgranas lograron generar algunas jugadas de peligro e incluso obligaron al arquero de Pachuca a intervenir, pero el gol que pudiera acercarlos en el marcador no llegó. Del otro lado, los Tuzos administraron la ventaja y también realizaron modificaciones para refrescar su plantilla.

Con el 3-0 en el Estadio Banorte, el Pachuca suma sus tres puntos y se coloca de manera momentánea en el noveno lugar, mientras que los Potros estarían en el 14 con la posibilidad, al término de la jornada y tras algunos resultados, de caer hasta el 16.