Liga MX: Guido Pizarro renuncia como DT de Tigres por diferencias en el proyecto deportivo

La etapa de Guido Pizarro al frente de Tigres UANL llegó a su fin este martes 28 de julio de 2026. El estratega argentino hizo oficial su renuncia como director técnico mediante un emotivo comunicado publicado en sus redes sociales. Tras sostener una serie de conversaciones con la cúpula directiva en semanas recientes, "El Conde" determinó dar un paso al costado para poner fin a una gestión que duró un año y cuatro meses.

Tigres caminaba por dos rumbos opuestos

El detonante deportivo de la dimisión fue el incierto arranque de la escuadra auriazul en el Torneo Apertura 2026, donde apenas cosechó un punto de seis posibles. La dolorosa derrota por 3-1 en su visita a Xolos de Tijuana y el agridulce empate 2-2 en el Estadio Universitario frente al Atlético de San Luis aceleraron una decisión que venía madurando puertas adentro.

No obstante, la directiva e información cercana al timonel confirmaron que la causa de fondo fue una marcada diferencia de criterio respecto a la planeación institucional del plantel. Pizarro explicó que para dirigir se requiere una convicción global y plena en el rumbo trazado. Al detectar que las prioridades del proyecto deportivo tomaban direcciones opuestas, prefirió actuar con transparencia y desvincularse.

¿Cómo le fue a Pizarro como DT de los felinos?

Guido Pizarro asumió el banquillo felino en marzo de 2025, durante el Clausura 2025, tras la repentina salida de Veljko Paunovic. Aquella designación representó un movimiento audaz, pues el mediocampista decidió retirarse del fútbol profesional para convertirse de inmediato en entrenador de la institución donde militó trece años como referente e histórico capitán.

Durante su trayectoria como estratega universitario, el técnico de 36 años dirigió un total de 70 encuentros oficiales entre Liga MX, Liguilla, Leagues Cup y Concacaf Champions Cup. Su balance global registra 33 victorias, 20 empates y 17 derrotas, destacando una notable solidez como local en San Nicolás, con 23 triunfos en 35 partidos disputados ante su afición.

Pese a sostener un rendimiento competitivo y alcanzar los subcampeonatos del Apertura 2025 y de la Concacaf Champions Cup 2026, Pizarro concluye su ciclo sin conquistar trofeos como director técnico. Mientras la dirigencia analiza opciones e interinos para encarar el compromiso ante Querétaro en la Jornada 3, la afición despide con respeto a una de sus leyendas más emblemáticas.