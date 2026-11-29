Guillermo Almada ofreció disculpas públicas a la afición del América tras la eliminación en los cuartos de final del Apertura 2026, luego de la derrota 2-0 frente a Monterrey en el partido de vuelta. El técnico uruguayo reconoció que su equipo quedó lejos de cumplir la exigencia histórica del club y asumió la responsabilidad por el resultado.

En conferencia de prensa, Almada fue directo al admitir que el desempeño quedó por debajo de lo esperado. “América genera siempre ir por el título. En definitiva, no logramos el objetivo, más allá de que el proceso recién empieza”, señaló el estratega, quien llegó al banquillo azulcrema con la encomienda de mantener al equipo entre los principales aspirantes al campeonato.

Mensaje a la afición

El entrenador también dedicó unas palabras a los seguidores americanistas. “Pedirle disculpas a la afición, queríamos darles alegría y no se la pudimos dar, pese a la entrega de los jugadores”, expresó tras consumarse una eliminación que frenó el camino del conjunto de Coapa antes de las semifinales.

Asimismo, evitó buscar argumentos externos para explicar la caída. “Hay errores, muchas causas de esta situación. No las voy a ejemplificar ahora, sería como una excusa. Estoy para hacerme responsable de la situación”, afirmó al analizar una recta final marcada por la falta de resultados y regularidad.

Autocrítica y reconstrucción

Entre los aspectos que identificó, mencionó la pérdida de control emocional y futbolístico durante la serie. “Hoy fuimos imprecisos, perdimos el control el partido pasado después del gol y en este nos desesperamos”, comentó el uruguayo al valorar una eliminatoria en la que Rayados aprovechó las oportunidades decisivas.

Pese al golpe, Almada sostuvo que la eliminación servirá como impulso para fortalecer el proyecto. El técnico adelantó que habrá movimientos en la plantilla rumbo al Clausura 2027 y reiteró su intención de construir un equipo más competitivo.