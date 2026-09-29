Liga MX: ¿Habrá alguna suspensión para Willer Ditta tras empujar al abanderado ante Toluca?

El defensor colombiano de Cruz Azul, Willer Ditta, no recibirá ningún tipo de sanción disciplinaria luego del altercado protagonizado contra el árbitro asistente Jonathan Maximiliano Gómez durante el partido frente al Toluca. A pesar de las imágenes difundidas en la transmisión, el jugador estará disponible para disputar la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026.

El incidente ocurrió durante los minutos finales del cotejo correspondiente a la décima fecha de la Liga MX, que finalizó con un empate 3-3. El zaguero encaró de forma airada y desplazó físicamente al juez de línea tras protestar una marcada en contra de su equipo, en un ambiente de alta tensión sobre la cancha del Estadio Banorte.

¿Por qué Ditta no será castigado?

La causa principal por la que el futbolista quedó libre de castigo radica en que la acción no fue asentada en la cédula ni en el informe arbitral elaborado tras el encuentro por la árbitra central Katia Itzel García. Ante esta omisión formal, el reglamento vigente impide abrir un proceso de investigación de oficio.

Por normativa de la Federación Mexicana de Fútbol, la Comisión Disciplinaria no revisa de oficio castigos que el cuerpo arbitral debió reportar en su momento. Trascendió además que la Comisión de Árbitros prefirió evitar un procedimiento mediático sobre Gómez, quien asistirá como juez de línea al Mundial Sub-17 en noviembre próximo.

Cruz Azul mantiene a una pieza clave

Esta resolución libra al zaguero cafetalero de una posible suspensión que, según el reglamento de sanciones, habría alcanzado hasta cinco partidos de inhabilitación por contacto físico contra un oficial. El club celeste mantendrá así a uno de sus referentes defensivos sin afrontar alguna sanción por parte del organismo rector.

Con este panorama, Cruz Azul contará con su pilar defensivo para encarar la siguiente jornada del certamen. Por su parte, el trabajo del cuerpo arbitral en la Jornada 10 permanece bajo escrutinio mediático debido al controversial manejo disciplinario mostrado durante el disputado compromiso ante los Diablos Rojos de Toluca.