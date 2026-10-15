Liga MX: 'Hay que tener calma', Rafaela Pimenta rompe el silencio sobre Gilberto Mora y Europa

La expectativa alrededor de Gilberto Mora creció en las horas subsiguientes a su cumpleaños número 18, fecha señalada para su salto al futbol europeo. Sin embargo, Rafaela Pimenta, representante del mediocampista de Xolos, salió a enfriar las versiones sobre un acuerdo inminente con algún club del Viejo Continente.

En entrevista con TNT Sports México, la agente brasileña pidió separar la celebración personal del futuro profesional del jugador. "Vamos a pensar en celebrar su mayoría de edad. Quizás ya firmó, no sabemos; debemos elegir el momento de anunciarlo, pero no en su cumpleaños", declaró Pimenta.

Pide mesura en cuanto al traspaso

La representante recordó que el mercado internacional está cerrado, descartando un movimiento inmediato según la reglamentación de la FIFA. "No existen traspasos hasta enero y después hasta junio, y las transferencias de enero suelen ser más pequeñas", explicó sobre los tiempos oficiales.

Pimenta evitó confirmar algún contrato firmado, manteniendo la cautela ante la insistencia periodística: "No estoy diciendo que ya firmó. Puede ser, puede que no; el juego es solo imaginar que puede o no ser, calma", aclaró respecto a las especulaciones.

Prontamente, pero aún habrá que esperar

El escenario surge tras semanas de rumores que colocan al seleccionado mexicano en la órbita de clubes como Liverpool y Arsenal, entre versiones de ofertas millonarias. Sin embargo, hasta la fecha no existe confirmación oficial sobre una propuesta formal o un preacuerdo firmado.

Finalmente, la agente enfatizó que la prioridad es cuidar su desarrollo. "No queremos romper el juguete, es un joven que necesita su espacio y no presión", concluyó. Así, aunque la mayoría de edad elimina las restricciones de edad, el futuro de Mora seguirá en espera.