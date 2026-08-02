Liga MX: Henry Martín guía la victoria del América por 3-0 sobre un deslucido Santos Laguna

El Estadio Banorte albergó el choque entre América y Santos Laguna por la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX. Las Águilas llegaron tras cosechar cuatro puntos en dos fechas, mientras que la escuadra lagunera se presentó urgida al arrastrar dos derrotas consecutivas en el arranque.

La 'Bomba' estalla a la afición

El cuadro azulcrema pegó de inmediato. Apenas al minuto 2, Henry Martín mandó guardar la pelota a la red, rompiendo una sequía de varios partidos sin anotar y haciendo estallar al respetable. Santos buscó reaccionar y al 24 se desató la polémica al revisarse un posible penal de Rodolfo Cota sobre Ramiro Sordo; la toma confirmó que Cota tocó antes el balón, descartando la falta. Al 29, Felipe Sánchez fue amonestado.

El cierre del primer tiempo dejó alta emoción. Al minuto 35, Rodolfo Cota firmó una doble atajada monumental rechazando un remate de Ramiro Sordo y el posterior contrarremate de Eduardo Aguirre. Antes del descanso, Carlos Acevedo salvó su arco al 45+1 ante un disparo crema, mientras que al 45+2 Cota volvió a lucir desviando a tiro de esquina otro bombardeo de Sordo.

Las 'Águilas' consuman la goleada

En el complemento llegaron variantes tácticas. América envió a Israel Reyes por Raphael Veiga y a Kevin Álvarez por Dagoberto Espinoza; Santos metió a Diego González por Sordo. Al 50, Isaías Violante sacó un remate cruzado desviado. La visita movió fichas al 62 enviando a Lucas Di Yorio y Javier Güémez por Ezequiel Bullaude y Salvador Mariscal para apretar el medio campo.

El revulsivo crema rindió fruto. Al 70 ingresó Brian Rodríguez por Alexis Gutiérrez y al 73 definió un gran contragolpe marcando el 2-0. Santos respondió enviando a Kevin Palacios por Aldo López al 74 y a Joshua Mancha por Eduardo Aguirre al 80. América refrescó su ataque al 77 metiendo a Alejandro Cárdenas por Henry Martín y a Diego Arriaga por Isaías Violante.

La estocada final cayó sobre la hora. Al minuto 90, el juvenil Cárdenas mandó guardar el balón a las redes sellando el 3-0 definitivo. El América confirmó su paso invicto en el campeonato, en tanto que Santos Laguna agravó su crisis hundiéndose en el fondo de la tabla general.