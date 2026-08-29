Liga MX: Heriberto Jurado se aproxima a Cruz Azul tras su paso por el Cercle Brugge de Bélgica

Cruz Azul mantiene la mira puesta en el mercado de transferencias del Apertura 2026, teniendo como uno de sus principales objetivos al atacante mexicano Heriberto Jurado. El joven extremo de 21 años, formado en las fuerzas básicas del Necaxa y perteneciente al Cercle Brugge de Bélgica, ha emergido como una prioridad para reforzar el frente de ataque cementero.

Las negociaciones entre ambas directivas han comenzado formalmente, aunque el primer acercamiento emitido desde La Noria fue rechazado por la escuadra europea. A pesar de esta negativa inicial, la cúpula celeste no desiste en su intento y alista una segunda propuesta económica más sustanciosa para lograr la transferencia definitiva del futbolista, descartando por completo solicitar un préstamo.

Buscan cubrir bajas en el esquema Celeste

El posible fichaje cobró relevancia al vincularse con las pláticas que sostuvieron los cementeros con el AS Mónaco por Erik Lira, toda vez que el club galo y el Cercle Brugge comparten el mismo grupo empresarial. Pese a que la entidad mexicana rechazó incluir a Jurado como moneda de cambio para abaratar a Lira, la gestión por el atacante continúa de forma totalmente independiente.

En el plano financiero, el cuadro belga desembolsó cerca de 1.6 millones de euros en febrero de 2025 al adquirir la mitad de los derechos del jugador al Necaxa, club que conserva el porcentaje restante. Con su cotización actual rondando los 700 mil euros, La Máquina confía en concretar una negociación conveniente para todas las partes involucradas.

Un recambio de absoluta necesidad

En la estructura táctica comandada por el estratega Joel Huiqui, la incorporación de Heriberto Jurado resolvería la falta de variantes naturales como extremo por la banda izquierda. Su perfil zurdo, aceleración y habilidad en el desborde representan el complemento ideal para cubrir las ausencias por fascitis plantar de Rodolfo Rotondi, otorgando mayor dinamismo a la ofensiva.

Con solo 12 partidos disputados y un gol anotado en su paso por el balompié europeo, el futbolista desea recuperar el protagonismo exhibido previamente en la Liga MX. Tras acumular 84 duelos oficiales con los Rayos, su retorno a México de la mano de Cruz Azul significaría la oportunidad perfecta para consolidar su enorme proyección profesional.