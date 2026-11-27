El Toluca, el América, el Pachuca y el Cruz Azul están cerca de clasificar a las semifinales del Apertura 2026.

Gracias a la ventaja, ligera o amplia, que consiguieron en la ida de los cuartos de final, dieron un paso importante para estar en la antesala de la final de la Liga MX.

No obstante, el Atlas, el Monterrey, las Chivas y el León tendrán la última palabra y buscarán quitarles el boleto para estar entre los cuatro mejores del torneo.

Cabe resaltar que de los cuatro partidos que se disputarán este fin de semana, tres serán transmitidos, en nuestro país, por televisión abierta.

Sin embargo, el otro pasará a través de una plataforma de streaming, por lo que la afición del futbol mexicano podrá disfrutarlo.

Horarios y canales para ver EN VIVO la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX

Atlas vs Toluca

Fecha: Sábado 28 de noviembre

Hora: 19:00

Estadio: Jalisco

Transmisión: Canal 5/Azteca 7/TUDN/ViX Premium/Layvitme YouTube

América vs Monterrey

Fecha: Sábado 28 de noviembre

Hora: 21:10

Estadio: Banorte

Transmisión: Canal 5/Azteca 7/TUDN/ViX Premium/Layvitme YouTube

Chivas vs Pachuca

Fecha: Domingo 29 de noviembre

Hora: 19:07

Estadio: Akron

Transmisión: Amazon Prime Video

Cruz Azul vs León

Fecha: Domingo 29 de noviembre

Hora: 21:00

Estadio: Banorte

Transmisión: Canal 5/Azteca 7/TUDN/ViX Premium/Layvitme YouTube

En la ida, los Diablos Rojos, las Águilas, los Tuzos y La Máquina consiguieron un poco de tranquilidad para superar la ronda de los cuartos de final.

El Toluca derrotó (2-0) al Atlas en el estadio Nemesio Diez, por lo que el empate o una derrota por un marcador de 1-0 en el Jalisco le permitiría avanzar a las semifinales.

El América empató sin goles con el Monterrey, por lo que la ventaja en la tabla le serviría, si otra vez vuelven a igualar sin importar la cantidad de anotaciones.

El Pachuca venció (2-1) al Rebaño, así que un empate en el Akron sería suficiente para eliminar al superlíder del torneo.

La única llave que, prácticamente, ya está sentenciada es la del Cruz Azul que le pasó por encima (0-4) al León en el Nou Camp.