Liga MX: Jardine estaría saliendo del América previo al Apertura 2026, ¿quién lo reemplazará?

A pocos días del arranque del torneo Apertura 2026, el Club América podría enfrentar uno de los movimientos más importantes del mercado de entrenadores.

Diversos reportes señalan que André Jardine analiza una posible salida de la institución azulcrema, una noticia que ha comenzado a generar incertidumbre entre la afición luego de la exitosa etapa que ha protagonizado el estratega brasileño en Coapa.

¿Quién será el reemplazo del tricampeón?

De acuerdo con información difundida por distintos medios deportivos, el principal nombre que aparece en la órbita del América es el del uruguayo Guillermo Almada, técnico que recientemente concluyó su etapa con Pachuca y que durante los últimos años se ha consolidado como uno de los entrenadores más exitosos del futbol mexicano.

Almada ha sido reconocido por desarrollar jóvenes talentos, implementar equipos ofensivos y mantener una identidad futbolística clara. Durante su paso por los Tuzos buenas actuaciones nacionales e internacionales , además de posicionar al club hidalguense como uno de los proyectos más sólidos de la Liga MX.

Un perfil que encaja con las exigencias azulcremas

La posible llegada de Almada no sería casualidad. América se ha caracterizado por exigir resultados inmediatos, pero también por mantener un estilo de juego protagonista, una filosofía que coincide con la propuesta que el estratega uruguayo ha mostrado a lo largo de su carrera.

Además de su experiencia en México con Santos Laguna y Pachuca, Almada cuenta con un amplio conocimiento de la Liga MX, situación que podría facilitar una eventual transición en caso de que la directiva decida apostar por él para ocupar el puesto que dejaría vacante Jardine.

América espera definir su futuro

Por ahora, el panorama sigue abierto y la continuidad de André Jardine no está descartada. Sin embargo, los rumores sobre una posible salida han colocado a Guillermo Almada como el candidato más fuerte para asumir el proyecto azulcrema rumbo al Apertura 2026.

Mientras tanto, la directiva americanista trabaja en la planeación de la próxima temporada, consciente de que cualquier decisión en el banquillo podría marcar el rumbo de uno de los equipos más mediáticos y exigentes del futbol mexicano.

En las próximas semanas podría conocerse si Jardine continúa al frente de las Águilas o si el club inicia una nueva era con un técnico que ha demostrado capacidad para competir por campeonatos.