Liga MX: Joel Huiqui lanza aviso en Cruz Azul: 'El bicampeonato es el objetivo y no cambia'

El estratega de Cruz Azul, Joel Huiqui, compareció ante los medios de comunicación en un momento decisivo para la institución celeste. Tras encadenar tres compromisos oficiales consecutivamente sin conseguir la victoria, el director técnico asumió una postura de autocrítica, reconociendo la urgencia de reajustar piezas durante la Fecha FIFA para mantener vivas las aspiraciones del conjunto cementero en la presente temporada.

Frente al micrófono, Huiqui fue contundente respecto al desequilibrio de su escuadra, expresando textualmente: “Siempre que vamos ganando nos cuesta, es un punto a trabajar. Equilibrar entre la fase defensiva y ofensiva; si mejoramos en la defensiva podemos ganar los partidos, es una realidad”. Asimismo, enfatizó que en este lapso “debemos ser autocríticos” para corregir los desaciertos que han mermado el rendimiento colectivo del club.

No quita el dedo del renglón

Pese a los reveses, el timonel reafirmó los objetivos de máxima exigencia para el actual campeón nacional, declarando: “El bicampeonato sería increíble. Es el objetivo. Nos planteamos ganar la Leagues Cup y Campeones Cup, pero no se pudo. Hay una gran responsabilidad de representar a Cruz Azul; lo que nos ocupa es tener regularidad positiva”. Sobre los errores cometidos, añadió: “estoy seguro de que, en los próximos partidos, aprender los errores es lo más importante”.

El trasfondo deportivo refleja una racha difícil. Cruz Azul cayó 2-0 ante Inter Miami en la Campeones Cup, sufrió un descalabro 1-0 frente a Monterrey en la Liga MX y rescató un agónico empate 3-3 contra Toluca en la Jornada 10, gracias al gol en compensación de Gabriel 'Toro' Fernández, a quien Huiqui catalogó como “el reflejo del equipo”.

Buen momento para levantar el proyecto

En la tabla general del Torneo Apertura 2026, La Máquina descendió a la quinta posición con 15 puntos acumulados, alejándose a cuatro unidades del líder Toluca. Aunque la zona de calificación directa se mantiene cercana, la evidente irregularidad futbolística encendió las alarmas dentro del cuerpo técnico de la escuadra capitalina.

Para aprovechar la pausa internacional, Cruz Azul disputará un duelo amistoso frente al América en el Snapdragon Stadium de San Diego. Posteriormente, reanudará la competencia oficial el domingo 11 de octubre visitando a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, cotejo donde probará si esta autocrítica se traduce en triunfos.